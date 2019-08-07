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07 серпня 2019, середа, 18:44 9
Lifestyle 2019-08-07T19:15:03+03:00
Українські Новини
Гладковський відпочиває з дівчиною на елітному курорті Іспанії

Гладковський відпочиває з дівчиною на елітному курорті Іспанії

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олег Гладковський (раніше - Свинарчук), який фігурував у резонансному скандалі про корупцію в оборонній сфері, відпочиває на курорті в Іспанії з супутницею.

Про це повідомляє "Страна".

Видання з посиланням на власні джерела, наближені до бізнесмена, зазначає, що Гладковський не відпочиває з дружиною, яка фігурує в офіційних документах. Разом з ним в Іспанії дівчина на ім'я Ілона, з якою він в близьких стосунках вже близько п'яти років.

У ЗМІ потрапили фото і відео пари на набережній Сан-Поль (Passeig de Sant Pol) в містечку Сагаро (Іспанія). Це елітне курортне селище, розташоване між містами Сан-Феліу-де-Гишольс і Плайя-де-Аро. Сагаро розташоване практично в самому серці узбережжя Коста-Брава.

Для відпочинку тут можна орендувати віллу на узбережжі або зняти номер в готелі. Приміром, у серпні класичний двомісний номер у 5-зірковому готелі Hostal de la Gavina буде коштувати 13 898 на добу.

Гладковського з дівчиною в Іспанії, фото:

Як повідомляли Українські Новини, Олег Гладковський виїхав за кордон, але обіцяє прийти на допит в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) після повернення в Україну.

Тим часом корпорація Гладковського отримала 78,2 млн гривень на таємну угоду з Міноборони.

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