У Києві на Північному мосту перекинувся автомобіль і вилетів за відбійник

У Києві на Північному мосту близько 21-22 вечора в понеділок сталося ДТП з перекиданням автомобіля Suzuki. Причини аварії встановлюються, про жертви повідомлень не було. Про це йдеться на сторінці "Київ. Оперативний".

Автомобіль Suzuki перекинувся через відбійник на пішохідну зону, авто дуже сильно постраждало, але, на щастя, не вилетіло за міст.

На місце події приїхала патрульна поліція, медики і рятувальники ДСНС. Обставини аварії наразі встановлюють, про жертви інформації не було.

Через аварію на мосту сформувалася велика пробка, люди просто виходять з тролейбусів і йдуть додому пішки.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом на Одеській трасі перекинувся бензовоз.

А раніше під Борисполем перекинулася фура з пивом: пляшки усіяли трасу.