У Києві на Північному мосту перекинувся автомобіль і вилетів за відбійник

У Києві на Північному мосту близько 21-22 вечора в понеділок сталося ДТП з перекиданням автомобіля Suzuki. Причини аварії встановлюються, про жертви повідомлень не було. Про це йдеться на сторінці "Київ. Оперативний".\r\nАвтомобіль Suzuki перекинувся через відбійник на пішохідну зону, авто дуже сильно постраждало, але, на щастя, не вилетіло за міст.\r\nНа місце події приїхала патрульна поліція, медики і рятувальники ДСНС. Обставини аварії наразі встановлюють, про жертви інформації не було.\r\nЧерез аварію на мосту сформувалася велика пробка, люди просто виходять з тролейбусів і йдуть додому пішки. \r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Києвом на Одеській трасі перекинувся бензовоз.\r\nА раніше під Борисполем перекинулася фура з пивом: пляшки усіяли трасу.