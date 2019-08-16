Под Киевом на Одесской трассе перевернулся бензовоз

На Одесской трассе близ села Снежки в Ставищенском районе в четверг, 15 августа, съехала в кювет и перевернулась автоцистерна с бензином.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.\r\nИнцидент произошел около 17:50. Автоцистерна была емкостью 38 м3. Жертв и пострадавших нет.\r\nПо состоянию на 7:00 16 августа проводится перекачка горючего в другую цистерну. От ГСЧС привлечено 22 человека личного состава и пять единиц техники.\r\nПри этом, как следует из данных Google Maps, на участке дороги от Юровки до Жашкова образовались пробки, проезд усложнен.\r\nНапомним, в ночь на 1 августа в Киеве нстолкнулись автомобили KIA Rio и бензовоз Renault. В результате аварии пострадал водитель легковушки.