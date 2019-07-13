Под Борисполем перевернулась фура с пивом: бутылки усеяли трассу

В пятницу, 12 июля под Борисполем перевернулся грузовик, перевозивший пиво. В результате ДТП стеклянные бутылки с алкоголем разбросало по дороге.\r\nОб этом сообщает местное издание Движение Борисполя.\r\nСообщается, что на место происшествия быстро прибыли местные жители, чтобы "помочь" собрать уцелевшую тару с пивом.\r\nИздание сообщает, что причины аварии неизвестны, детали уточняются.\r\nФура с пивом.\r\nКак сообщали Українські Новини, во Львовской области из-за жары загорелся грузовик с углем.\r\nТакже под Николаевом перевернулась фура, полная курей: птицы разбрелись по полям.