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13 июля 2019, суббота, 15:43 32
Происшествия 2019-07-13T15:49:06+03:00
Українські Новини
Под Борисполем перевернулась фура с пивом: бутылки усеяли трассу

Под Борисполем перевернулась фура с пивом: бутылки усеяли трассу

Фура с пивом.
Фура с пивом.

В пятницу, 12 июля под Борисполем перевернулся грузовик, перевозивший пиво. В результате ДТП стеклянные бутылки с алкоголем разбросало по дороге.

Об этом сообщает местное издание Движение Борисполя.

Сообщается, что на место происшествия быстро прибыли местные жители, чтобы "помочь" собрать уцелевшую тару с пивом.

Издание сообщает, что причины аварии неизвестны, детали уточняются.

Фура с пивом.Фура с пивом.

Как сообщали Українські Новини, во Львовской области из-за жары загорелся грузовик с углем.

Также под Николаевом перевернулась фура, полная курей: птицы разбрелись по полям.

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