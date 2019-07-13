Под Борисполем перевернулась фура с пивом: бутылки усеяли трассу

В пятницу, 12 июля под Борисполем перевернулся грузовик, перевозивший пиво. В результате ДТП стеклянные бутылки с алкоголем разбросало по дороге.

Об этом сообщает местное издание Движение Борисполя.

Сообщается, что на место происшествия быстро прибыли местные жители, чтобы "помочь" собрать уцелевшую тару с пивом.

Издание сообщает, что причины аварии неизвестны, детали уточняются.

Фура с пивом.

Как сообщали Українські Новини, во Львовской области из-за жары загорелся грузовик с углем.

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