На Донбасі бойовики під час обстрілу поранили бійця ЗСУ

Бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, один поранений військовослужбовець.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. \r\nПротивник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 3 обстрілу позицій Об'єднаних сил.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілу позицій українських військових.\r\nПід час обстрілу ворожих 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Донеччині з початку "хлібного перемир'я" загинули вісім бійців ЗСУ.\r\nРаніше, 25 серпня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил(ООС) на Донбасі поблизу Горлівки загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар 53-ї механізованої бригади з позивним Тихий.