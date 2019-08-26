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26 серпня 2019, понеділок, 22:30 9
Силові структури 2019-08-26T23:45:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики під час обстрілу поранили бійця ЗСУ

На Донбасі бойовики під час обстрілу поранили бійця ЗСУ

Бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, один поранений військовослужбовець.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 3 обстрілу позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілу позицій українських військових.

Під час обстрілу ворожих 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, на Донеччині з початку "хлібного перемир'я" загинули вісім бійців ЗСУ.

Раніше, 25 серпня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил(ООС) на Донбасі поблизу Горлівки загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар 53-ї механізованої бригади з позивним Тихий.

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