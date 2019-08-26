Волонтер Зінкевич від "Євросолідарності" стала головою спецкомісії з питань ветеранів в Раді

Головою тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів у Верховній Раді стане волонтер, представник партії "Європейська солідарність" у парламенті 9-го скликання Яна Зінкевич.

Про це повідомив голова фракції "Блок Петра Порошенко" в парламенті 8-го скликання, обраний депутатом Ради 9-го скликання від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов після засідання групи з підготовки 1-ої сесії парламенту, передають Українські Новини.

"26 серпня підготовча підгрупа попередньо проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. Її керівником була одноголосно обрана Яна Зінкевич", - повідомив він.

Наголошується, що Зінкевич є добровольцем і командиром медичного батальйону "Госпітальєри", а також начальником Медичного управління та реабілітації бійців Української добровольчої армії.

Як повідомляли Українські Новини, група з підготовки 1-ї сесії Ради визначила 23 комітети: повний список.

Раніше партія "Слуга народу" назвала комітети, які планувала скоротити.