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26 серпня 2019, понеділок, 20:25 13
Силові структури 2019-08-26T21:45:01+03:00
Українські Новини
Смерть військового морської піхоти: у вбивстві підозрюють матроса

Смерть військового морської піхоти: у вбивстві підозрюють матроса

Правоохоронці затримали матроса, підозрюваного у вбивстві товариша по службі в одній з військових частин морської піхоти в Одеській області.

Про це йдеться в повідомленні військової прокуратури південного регіону, передають Українські Новини.

Наголошується, що підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

"25 серпня під час несення служби в добовому наряді матрос вистрілив у бік товариша по службі з зброї АК-74, в результаті чого останньому було заподіяно наскрізне вогнепальне поранення голови. Від отриманих травм військовослужбовець морської піхоти загинув", - йдеться в повідомленні.

В рамках кримінального провадження здійснено огляд місця події, а також проведений слідчий експеримент з підозрюваним.

Також до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підготовлено клопотання про призначення низки судових криміналістичних експертиз.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Усатівської відділення поліції Біляївського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Як повідомляли Українські Новини, в одній з військових частин морської піхоти 25 серпня трагічно загинув військовослужбовець.

Раніше в Миколаївській області вбили військового.

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