Военный морской пехоты погиб в воинской части

В одной из воинских частей морской пехоты 25 августа трагически погиб военнослужащий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини.

"25 августа в одной из воинских частей морской пехоты произошел трагический случай гибели военнослужащего. По факту гибели правоохранительные органы проводят следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении

Отмечается, по указанию командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в воинской части проводится служебная проверка.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов боевиков 25 августа погиб 20-летний военный, трое ранены.

В бою под Горловкой погиб командир взвода батальона "Айдар".