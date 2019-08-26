Военный морской пехоты погиб в воинской части

В одной из воинских частей морской пехоты 25 августа трагически погиб военнослужащий.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини.\r\n"25 августа в одной из воинских частей морской пехоты произошел трагический случай гибели военнослужащего. По факту гибели правоохранительные органы проводят следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении\r\nОтмечается, по указанию командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в воинской части проводится служебная проверка.\r\nРанее сообщалось, что в результате обстрелов боевиков 25 августа погиб 20-летний военный, трое ранены.\r\nВ бою под Горловкой погиб командир взвода батальона "Айдар".