В Николаевской области убили военного

Неизвестный убил военнослужащего в Первомайске (Николаевская область).\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в областной прокуратуре.\r\nТело погибшего со следами ножевых ранений обнаружили 14 августа в реке Южный Буг.\r\nПогибшим оказался военнослужащий 40-й отдельной артиллерийской бригады (40 ОАБр).\r\nНачато расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кагарлыкский районный суд Киевской области приговорил к 2 годам лишения свободы военнослужащего за убийство сослуживца по неосторожности в Киевской области.\r\nКроме того, Чугуевский городской суд Харьковской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога 22-летней девушке и 3 подросткам, подозреваемым в убийстве 16 марта военнослужащего по контракту 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил.\r\nТакже в январе в центре Киева "собачник" убил военного из Управления государственной охраны. После содеянного нападавший скрылся во дворах.