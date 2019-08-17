В Николаевской области убили военного

Неизвестный убил военнослужащего в Первомайске (Николаевская область).

Об этом Українським Новинам сообщил источник в областной прокуратуре.

Тело погибшего со следами ножевых ранений обнаружили 14 августа в реке Южный Буг.

Погибшим оказался военнослужащий 40-й отдельной артиллерийской бригады (40 ОАБр).

Начато расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, Кагарлыкский районный суд Киевской области приговорил к 2 годам лишения свободы военнослужащего за убийство сослуживца по неосторожности в Киевской области.

Кроме того, Чугуевский городской суд Харьковской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога 22-летней девушке и 3 подросткам, подозреваемым в убийстве 16 марта военнослужащего по контракту 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил.

Также в январе в центре Киева "собачник" убил военного из Управления государственной охраны. После содеянного нападавший скрылся во дворах.