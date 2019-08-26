Військовий морської піхоти загинув у військовій частині

В одній з військових частин морської піхоти 25 серпня трагічно загинув військовослужбовець.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Військово-морських сил Збройних сил, передають Українські Новини.

"25 серпня в одній з військових частин морської піхоти стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця. За фактом загибелі правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події", - йдеться в повідомленні

Зазначається, за вказівкою командувача Військово-морських сил Збройних сил України у військовій частині проводиться службова перевірка.

Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу бойовиків 25 серпня загинув 20-річний військовий, троє поранені.

У бою під Горлівкою загинув командир взводу батальйону "Айдар".