В ході ООС сьогодні поранений один український воїн

Один військовослужбовець отримав поранення в ході операції Об'єднаних сил з початку доби.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.\r\n"На жаль, сьогодні під час активного порушення російсько-окупаційними військами режиму тиші в результаті обстрілу ворожих один наш герой отримав поранення", - сказано в ньому.\r\nВійськового евакуювали в медичний заклад.\r\nЗараз йому надають необхідну допомогу.\r\nРаніше повідомлялося, що в результаті обстрілу бойовиків 25 серпня загинув 20-річний військовий, троє поранені.\r\nУ бою під Горлівкою загинув командир взводу батальйону "Айдар".