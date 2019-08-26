В ході ООС сьогодні поранений один український воїн

Один військовослужбовець отримав поранення в ході операції Об'єднаних сил з початку доби.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"На жаль, сьогодні під час активного порушення російсько-окупаційними військами режиму тиші в результаті обстрілу ворожих один наш герой отримав поранення", - сказано в ньому.

Військового евакуювали в медичний заклад.

Зараз йому надають необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу бойовиків 25 серпня загинув 20-річний військовий, троє поранені.

У бою під Горлівкою загинув командир взводу батальйону "Айдар".