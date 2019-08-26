Поліція розслідує теракт постріл з гранатомета в будівлю в центрі Києва

Обстріл з гранатомета будівлі в центрі Києва.

Обстріл з гранатомета будівлі в центрі Києва.

Поліція розслідує як терористичний акт постріл із гранатомета в будівлю на вулиці Паньківській 26 серпня вночі в Києві.

Про це сказано в повідомленні поліції Києва, передають Українські Новини.

Повідомлення про вибух біля будинку на вул. Паньківській надійшло о 01:30.

У результаті пострілу ніхто не постраждав, пошкоджено вікна, фасад будівлі та приміщення кабінетів.

Правоохоронці виявили відстріляний тубус від гранатомета через дорогу від будівлі.

Вилучено залишки боєприпасів для проведення експертизи і встановлення його походження.

У Києві введено спеціальний оперативний план для пошуків підозрюваних.

Відпрацьовується наявність камер відеоспостереження, які могли зафіксувати момент пострілу, шляхи підходу і відходу підозрюваних.

Подія кваліфіковано як терористичний акт, кримінальне провадження розслідується за ч.1 ст. 258 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, вночі у центрі Києва з гранатомета обстріляли будівлю "Мостобуду", введений план "Сирена".

13 липня, в Києві двоє невідомих здійснили обстріл будівлі "112 Україна".