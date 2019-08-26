Поліція розслідує теракт постріл з гранатомета в будівлю в центрі Києва

Поліція розслідує як терористичний акт постріл із гранатомета в будівлю на вулиці Паньківській 26 серпня вночі в Києві.\r\nПро це сказано в повідомленні поліції Києва, передають Українські Новини.\r\nПовідомлення про вибух біля будинку на вул. Паньківській надійшло о 01:30.\r\nУ результаті пострілу ніхто не постраждав, пошкоджено вікна, фасад будівлі та приміщення кабінетів.\r\nПравоохоронці виявили відстріляний тубус від гранатомета через дорогу від будівлі.\r\nВилучено залишки боєприпасів для проведення експертизи і встановлення його походження.\r\nУ Києві введено спеціальний оперативний план для пошуків підозрюваних.\r\nВідпрацьовується наявність камер відеоспостереження, які могли зафіксувати момент пострілу, шляхи підходу і відходу підозрюваних.\r\nПодія кваліфіковано як терористичний акт, кримінальне провадження розслідується за ч.1 ст. 258 Кримінального кодексу.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вночі у центрі Києва з гранатомета обстріляли будівлю "Мостобуду", введений план "Сирена".\r\n13 липня, в Києві двоє невідомих здійснили обстріл будівлі "112 Україна".