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26 серпня 2019, понеділок, 08:43 13
Світ 2019-08-26T10:35:00+03:00
Українські Новини
Через Росію Трамп посварився з лідерами G7, - ЗМІ

Через Росію Трамп посварився з лідерами G7, - ЗМІ

Дональд Трамп. Фото: depo.ua
Дональд Трамп. Фото: depo.ua

Президент США Дональд Трамп посварився з іншими лідерами країн Великої сімки під час саміту у французькому Біарріце.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на британське видання The Guardian.

Під час вечері на офіційному відкритті саміту Трамп наполягав, що для обговорення питань Ірану, КНДР і Сирії необхідна присутність президента РФ.

За даними видання, Трампа підтримав тільки прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.Проти виступили всі інші країни, а Японія зберегла нейтралітет.

"На цьому моменті обстановка почала загострюватися, якщо не сказати більше. Більшість лідерів наполягали на тому, щоб G7 залишалася спільнотою ліберальних демократій, і тому вони сказали Трампу, що не можна дозволити повернутися президенту Путіну, який не відповідає цьому", - повідомило джерело видання.

Як повідомляли Українські Новини, на саміті у французькому місті Біарріц лідери Групи семи погодилися зміцнювати діалог і координацію з Росією.

Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов.

Проте раніше Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7.

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