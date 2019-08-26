Через Росію Трамп посварився з лідерами G7, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп посварився з іншими лідерами країн Великої сімки під час саміту у французькому Біарріце.\r\nПро це повідомляє Українська правда з посиланням на британське видання The Guardian.\r\nПід час вечері на офіційному відкритті саміту Трамп наполягав, що для обговорення питань Ірану, КНДР і Сирії необхідна присутність президента РФ.\r\nЗа даними видання, Трампа підтримав тільки прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.Проти виступили всі інші країни, а Японія зберегла нейтралітет.\r\n"На цьому моменті обстановка почала загострюватися, якщо не сказати більше. Більшість лідерів наполягали на тому, щоб G7 залишалася спільнотою ліберальних демократій, і тому вони сказали Трампу, що не можна дозволити повернутися президенту Путіну, який не відповідає цьому", - повідомило джерело видання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на саміті у французькому місті Біарріц лідери Групи семи погодилися зміцнювати діалог і координацію з Росією.\r\nЗеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов.\r\nПроте раніше Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7.