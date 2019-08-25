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25 серпня 2019, неділя, 22:58 9
Політика світу 2019-08-26T00:15:01+03:00
Українські Новини
Меркель заявила про підготовку нової зустрічі у нормандському форматі в Парижі

Меркель заявила про підготовку нової зустрічі у нормандському форматі в Парижі

Німеччина і Франція працюють над організацією саміту "нормандської четвірки" (ФРН, Франція, Росія, Україна) найближчим часом в Парижі, заявила в неділю, 25 серпня, журналістам на полях саміту Великої сімки канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє ТАСС.

"Ми підкреслили, що хочемо незабаром, після підготовчої зустрічі радників і міністрів закордонних справ, організувати саміт з російським та українським президентами", - сказала вона."Ми давно говорили про те, що, оскільки попередня зустріч проходила в Берліні, то ця повинна пройти в Парижі", - додала Меркель.

У той же час, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив ТАСС опрацювання можливості проведення нового саміту "нормандської четвірки".

"Можливість організації такого саміту дійсно опрацьовується, але перед цим має бути проведена досить велика "домашня робота", - заявив він.

Нагадаємо, США, Німеччина і Франція проведуть консультації з нової зустрічі в "нормандському форматі".

Також Макрон підтримав ініціативу Зеленського про проведениии зустрічі лідерів "нормандського формату" найближчим часом.

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