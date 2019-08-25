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25 серпня 2019, неділя, 21:20 11
Азія 2019-08-26T00:00:03+03:00
Українські Новини
Поліція Гонконгу застосувала вогнепальну зброю проти протестантів

Поліція Гонконгу застосувала вогнепальну зброю проти протестантів

У неділю, 25 серпня, поліція Гонконгу вперше застосувала зброю проти учасників масових протестів в місті.

Як повідомляє ВВС, офіцер поліції вистрілив з пістолета під час протестів вперше після початку демонстрацій у червні.

Кадри відео з камер зовнішнього спостереження показують, що кілька інших офіцерів також направили зброю на протестувальників, які переслідували їх палицями та жердинами.

У поліції заявили, що співробітники правоохоронних органів поводилися попереджувальний вогонь по протестувальниках.

"Декілька офіцерів були доставлені в лікарню в результаті зіткнень", — повідомили в поліції.

Про постраждалих з боку активістів не повідомляється.

Додамо, що раніше фіксувалися факти використання поліцією гумових куль.

Тим часом, на кордоні з Гонконгом, де останні 3 місяці тривають антиурядові мітинги почали збиратися військові формування Китаю.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували ситуацію в Гонконзі, рекомендуючи українцям обмежити пересування і уникати місць масового скупчення в Гонконзі у зв'язку із загостренням ситуації з безпекою після масових протестів в країні.

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