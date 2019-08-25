Поліція Гонконгу застосувала вогнепальну зброю проти протестантів

У неділю, 25 серпня, поліція Гонконгу вперше застосувала зброю проти учасників масових протестів в місті.\r\nЯк повідомляє ВВС, офіцер поліції вистрілив з пістолета під час протестів вперше після початку демонстрацій у червні.\r\nКадри відео з камер зовнішнього спостереження показують, що кілька інших офіцерів також направили зброю на протестувальників, які переслідували їх палицями та жердинами.\r\nУ поліції заявили, що співробітники правоохоронних органів поводилися попереджувальний вогонь по протестувальниках.\r\n"Декілька офіцерів були доставлені в лікарню в результаті зіткнень", — повідомили в поліції.\r\nПро постраждалих з боку активістів не повідомляється.\r\nДодамо, що раніше фіксувалися факти використання поліцією гумових куль.\r\nТим часом, на кордоні з Гонконгом, де останні 3 місяці тривають антиурядові мітинги почали збиратися військові формування Китаю.\r\nУ Міністерстві закордонних справ України прокоментували ситуацію в Гонконзі, рекомендуючи українцям обмежити пересування і уникати місць масового скупчення в Гонконзі у зв'язку із загостренням ситуації з безпекою після масових протестів в країні.