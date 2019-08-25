В "Укравтодорі" знайшли винного в обваленні моста в Харкові

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") повідомило, що руйнування частини шляхопроводу в районі с. Пісочин (об'їзна Харкова) відбулося через перевантажену фуру. Про це повідомляє прес-служба агентства.

"Аварійне руйнування частини шляхопроводу через залізницю на дорозі М-18 в районі с. Пісочин (об'їзна Харкова) відбулося за динамічного удару перевантаженою фури... Згідно експертизі, проведеній у травні 2018 року, транспортний споруда (побудовано в 1977 році) кваліфікувалося як працездатне і до категорії аварійних не належало. За попередніми даними, руйнування сталося з-за істотного перевантаження однієї з фур, яка пересувалася по мосту, в результаті чого стався зсув плити і руйнування конструкції", - наголошується в заяві.

У відомстві уточнили, що про це свідчить "чітко виражений гальмівний шлях".

"Зміщення конструкції, за попередньою інформацією, міг спровокувати динамічний удар перевантаженою фури, про що свідчить чітко виражений гальмівний шлях в межах місця руйнування", - розповіли в агентстві.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Рух по цій ділянці зараз закрито. У даний момент транспортні потоки спрямовані в іншій частині Окружний – по дорозі Київ-Харків-Довжанський.

Фахівці аналізують камери відеоспостереження, вивчають гальмівний шлях і інші фактори для встановлення причини руйнування мосту.

Рух залізничного транспорту на під'їздах до шляхопроводу уповільнено.

На місці події працюють дорожники, представники поліції.

"За результатами обстеження буде ухвалено рішення або про відновлення ділянки мосту, або про необхідність повної реконструкції мостового споруди", - підсумували в"Укравтодорі").

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