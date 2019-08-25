Під Києвом затримали постачальників амфетаміну курсантам "Десни" і ліквідували нарколабораторію

Військова прокуратура Київського гарнізону затримала 2 підозрюваних у продажу амфетаміну військовослужбовцям Збройних сил, а також ліквідувала нарколабораторію.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби військової прокуратури Центрального регіону України, передають Українські Новини.

"Наркодилерів спіймали під час передачі 2 кг амфетаміну для реалізації, в тому числі, військовослужбовцям. Військова прокуратура Київського гарнізону спільно з ГУ Нацполіціі в Київській області та головним відділом із боротьби з корупцією і оргзлочинністю ГУ СБУ у м.Києві та Київській області задокументували факт збуту партії наркотиків в особливо великих розмірах на території столиці. Двох зловмисників затримали "на гарячому", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, вартість зазначеної кількості амфетаміну становить близько 800 тис. гривень.

Під час слідчих дій також ліквідовано шляхом вилучення "нарколабораторію", за допомогою якої виготовляли психотропи.

Двом наркоторговцям вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Подозпеваемие судом взято під варту на 2 місяці з альтернативою внесення 1,2 млн гривень застави.

Виявлено постачальників препарату в рамках кримінального провадження за неодноразового збуту військовослужбовцями 169-го навчального центру "Десна" амфетаміну в особливо великих розмірах на території міста Києва протягом липня-вересня 2018 року.

В кінці грудня минулого року обвинувальні акти щодо військових, які поширювали психотропи, були направлені до суду для розгляду по суті.

Кримінальну справу стосовно організаторів цього злочину виділено в окреме провадження, в рамках якого і відбулося затримання наркоторговців.

Як повідомляли Українські Новини, 2 серпня поліція затримала 6 підозрюваних у виробництві та продажу наркотиків і вилучила марихуани на 20 млн гривень у Запорізькій області.

Також поліція ліквідувала 3 промислові нарколабораторії в Луганській області.