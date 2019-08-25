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25 серпня 2019, неділя, 13:56 15
Політика світу 2019-08-25T15:15:01+03:00
Українські Новини
Трамп заявив, що Путіна може запросити на наступний саміт G7

Трамп заявив, що Путіна може запросити на наступний саміт G7

Президент США Дональд Трамп заявив, що "цілком можливо" запросить президента РФ Володимира Путіна в якості гостя на саміт Групи семи наступного року в США. Про це він заявив перед зустріччю з британським прем'єром Борисом Джонсоном у французькому Біарріц, де проходить саміт G7, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

У наступному році саміт "Сімки" пройде в США. Трамп сказав, що, можливо, запросить Путіна в якості гостя, але поки він в цьому не впевнений.

"Це, звичайно, можливо, ми побачимо",-сказав Трамп, зазначивши раніше, що він та інші лідери G-7 обговорювали це питання в суботу ввечері.

"У нас була дуже хороша дискусія про Росії і президента Путіна, жвава дискусія, але, дійсно, хороша", - сказав Трамп.

У Путіна вже заявили, що якщо запрошення надійде, то він обов'язково його розгляне.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов.

Проте раніше Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7.

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