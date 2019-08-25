Трамп заявив, що Путіна може запросити на наступний саміт G7

Президент США Дональд Трамп заявив, що "цілком можливо" запросить президента РФ Володимира Путіна в якості гостя на саміт Групи семи наступного року в США. Про це він заявив перед зустріччю з британським прем'єром Борисом Джонсоном у французькому Біарріц, де проходить саміт G7, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

У наступному році саміт "Сімки" пройде в США. Трамп сказав, що, можливо, запросить Путіна в якості гостя, але поки він в цьому не впевнений.

"Це, звичайно, можливо, ми побачимо",-сказав Трамп, зазначивши раніше, що він та інші лідери G-7 обговорювали це питання в суботу ввечері.

"У нас була дуже хороша дискусія про Росії і президента Путіна, жвава дискусія, але, дійсно, хороша", - сказав Трамп.

У Путіна вже заявили, що якщо запрошення надійде, то він обов'язково його розгляне.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов.

Проте раніше Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7.