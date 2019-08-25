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25 серпня 2019, неділя, 10:17 10
Силові структури 2019-08-25T11:30:01+03:00
Українські Новини
У День незалежності бойовики 5 раз обстріляли позиції ЗСУ

У День незалежності бойовики 5 раз обстріляли позиції ЗСУ

На Донбасі за минулу добу бойовики 5 разів порушили режим тиші, українські військові не постраждали. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"24 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.... За минулу добу втрат з нашого боку в результаті ворожого обстрілу не було", – сказано у звіті ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог зробив 4 обстрілу: близько Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Павлополя – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; двічі близько Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл близько Новолуганского – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

З початку поточної доби обстрілу позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань РФ і їх найманців не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що Державна служба з надзвичайних ситуацій почала демонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській (Луганська область).

Раніше повідомлялося, що заміновані території на Донбасі тепер можна подивитися онлайн: з'явилася інтерактивна карта.

Також 22 серпня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим ти

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