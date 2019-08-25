Нова Рада перший день роботи хоче розглянути закони про зняття недоторканності та скорочення кількості депутатів, - ЗМІ

Нова Рада перший день роботи хоче розглянути закони про зняття недоторканності та скорочення кількості депутат

На наступному тижні, 29 серпня, в перший день роботи Верховної Ради 9-го скликання планується розглянути розглянути "60-70 ключових законопроектів". Про це повідомляє "Лівий берег" з посиланням на власне джерело.

Серед нових проектів законів будуть і ті, що внесуть зміни в Конституцію України. Серед них точно буде законопроект про зняття депутатської недоторканності, законопроект про скорочення кількості депутатів з 450 до 300. Також можливе розгляд законопроекту про проведення місцевих виборів у Києві, стверджує джерело.

Також парламент має намір оголосити про формування більшості і сформувати всі комітети. Також можливе внесення кандидата на посаду прем'єр-міністра.

Як повідомляли Українські новини, Офіс Президента сумнівається в тому, що нова Верховна Рада зможе почати свою роботу до 1 вересня.

Раніше партія "Слуга народу" назвала комітети, які планувала скоротити.