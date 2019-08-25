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25 серпня 2019, неділя, 09:35 24
Верховна Рада і партії 2019-08-25T12:15:02+03:00
Українські Новини
Нова Рада перший день роботи хоче розглянути закони про зняття недоторканності та скорочення кількості депутат

Нова Рада перший день роботи хоче розглянути закони про зняття недоторканності та скорочення кількості депутатів, - ЗМІ

На наступному тижні, 29 серпня, в перший день роботи Верховної Ради 9-го скликання планується розглянути розглянути "60-70 ключових законопроектів". Про це повідомляє "Лівий берег" з посиланням на власне джерело.

Серед нових проектів законів будуть і ті, що внесуть зміни в Конституцію України. Серед них точно буде законопроект про зняття депутатської недоторканності, законопроект про скорочення кількості депутатів з 450 до 300. Також можливе розгляд законопроекту про проведення місцевих виборів у Києві, стверджує джерело.

Також парламент має намір оголосити про формування більшості і сформувати всі комітети. Також можливе внесення кандидата на посаду прем'єр-міністра.

Як повідомляли Українські новини, Офіс Президента сумнівається в тому, що нова Верховна Рада зможе почати свою роботу до 1 вересня.

Раніше партія "Слуга народу" назвала комітети, які планувала скоротити.


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