підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
24 серпня 2019, субота, 22:45 7
Технології 2019-08-24T23:45:01+03:00
Українські Новини
Працюватиме в космосі: В Україні успішно випробували ступеня ракети-носія "Циклон-4"

Працюватиме в космосі: В Україні успішно випробували ступеня ракети-носія "Циклон-4"

Циклон-4. Фото: КБ Південне
Циклон-4. Фото: КБ Південне

В Україні напередодні 28-й річниці Незалежності було проведено вогневі випробування ступені ракети-носія в цілому - відбувся запис третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4", спроектований КБ "Південне" і виготовлений на Південмаші.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook.

"Це заключні та найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія "Циклон-4" - саме він буде працювати безпосередньо в космосі та виводити супутники в цільову точку", - йдеться в повідомленні.

Під час вогневих випробувань усі системи відпрацювали відмінно, двигун ступеня вмикався п'ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ "Південне".

До складу третього ступеня РН "Циклон-4" входить рідинний ракетний двигун РД-861К, призначений для створення тяги та маневрування. Також основні конструкторські рішення закладено до складу другого ступеня нової ракети-носія "Циклон-4М".

Нагадаємо, ВСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А".

Раніше в Україні успішно випробували боєголовку крилатої ракети "Нептун", а 5 червня в Україні завершилися кваліфікаційні випробування українсько-турецького бойового модуля "Serdar".

Більше новин про: Випробування ракет КБ "Південне" ракета-носій

Архів
Новини
Медики зафіксували першу смерть від невідомої хвороби, яку пов'язують з вейпінгом 23:48
Пікет в РФ. Скріншот відео
У Новосибірську пройшов пікет до Дня незалежності України 23:15
Динамо - Олімпік. Фото: football24.ua
"Динамо" зіграло внічию з "Олімпіком" в дебютному матчі Михайличенко: відео голів 22:14
На Закарпатті місцевий супермаркет підірвали з РПГ 21:45
Потрібна багатополярна валюта: Глава Банку Англії запропонував створити нову резервну валюту замість долара 21:15
більше новин
Голова НАБУ Ситник закриває очі на схеми Коломойського, - екс-голова НКРЕКП 11:45
Закупівля вугілля за формулою "Роттердам+" дешевша за імпорт з Колумбії, - Насалик 13:29
"Роттердам+" забезпечив найнижчу ціну на електроенергію, - Розенко 13:26
Справа НАБУ щодо "Роттердам+" необгрунтована і безперспективна, - Москаль 11:59
Кличко привітав Україну з Днем Незалежності 16:18
більше новин
Зеленський запровадив 29 серпня Днем пам'яті захисників України 10:41
День прапора 2019. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Зеленський у День прапора присвоїв почесні найменування військовим частинам 11:30
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Наш сусід відібрав двох дітей: Зеленський порівняв Крим з викраденою дитиною 12:26
Росія і Україна обговорюють обмін утримуваними громадянами "33 на 33" 08:28
Перед Днем незалежності Порошенко повернувся з п'ятиденної риболовлі в Норвегії 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok