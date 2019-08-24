Працюватиме в космосі: В Україні успішно випробували ступеня ракети-носія "Циклон-4"

В Україні напередодні 28-й річниці Незалежності було проведено вогневі випробування ступені ракети-носія в цілому - відбувся запис третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4", спроектований КБ "Південне" і виготовлений на Південмаші.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook.

"Це заключні та найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія "Циклон-4" - саме він буде працювати безпосередньо в космосі та виводити супутники в цільову точку", - йдеться в повідомленні.

Під час вогневих випробувань усі системи відпрацювали відмінно, двигун ступеня вмикався п'ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ "Південне".

До складу третього ступеня РН "Циклон-4" входить рідинний ракетний двигун РД-861К, призначений для створення тяги та маневрування. Також основні конструкторські рішення закладено до складу другого ступеня нової ракети-носія "Циклон-4М".

Нагадаємо, ВСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А".

Раніше в Україні успішно випробували боєголовку крилатої ракети "Нептун", а 5 червня в Україні завершилися кваліфікаційні випробування українсько-турецького бойового модуля "Serdar".