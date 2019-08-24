ДСНС почала демонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочала демонтаж фортифікаційних споруд біля моста в Станиці Луганській (Луганська область).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n24 серпня група підрозділу ДСНС почала роботи з обстеженнюя фортифікаційної споруди опорного пункту на наявність вибухонебезпечних предметів з правого боку від дороги в напрямку незаконних збройних формувань.\r\nПісля обстеження о 10:35 група ДСНС почала демонтаж споруди.\r\nСтаном на 11:15 розрахунок піротехнічного підрозділу демонтував 10 покришок на ближньому до зруйнованого мосту опорному пункті.\r\nПідкреслено, що в разі відсутності синхронних дій з боку бойовиків українська сторона змушена буде припинити роботи.\r\nСтаном на 12:00 противник не проводив інженерних робіт.\r\n\r\n\r\nДемонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській. Фото: facebook.com\/pressjfo.news\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у СЦКК заявили, що бойовики затягують демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській.\r\nТакож у Станиці Луганській не могли розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.