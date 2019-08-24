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24 серпня 2019, субота, 17:45 15
Силові структури 2019-08-24T18:45:02+03:00
Українські Новини
ДСНС почала демонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській, - СЦКК

ДСНС почала демонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській, - СЦКК

Демонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Демонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочала демонтаж фортифікаційних споруд біля моста в Станиці Луганській (Луганська область).

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

24 серпня група підрозділу ДСНС почала роботи з обстеженнюя фортифікаційної споруди опорного пункту на наявність вибухонебезпечних предметів з правого боку від дороги в напрямку незаконних збройних формувань.

Після обстеження о 10:35 група ДСНС почала демонтаж споруди.

Станом на 11:15 розрахунок піротехнічного підрозділу демонтував 10 покришок на ближньому до зруйнованого мосту опорному пункті.

Підкреслено, що в разі відсутності синхронних дій з боку бойовиків українська сторона змушена буде припинити роботи.

Станом на 12:00 противник не проводив інженерних робіт.

Демонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській. Фото: facebook.com/pressjfo.newsДемонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляли Українські Новини, у СЦКК заявили, що бойовики затягують демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській.

Також у Станиці Луганській не могли розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.

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