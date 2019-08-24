G7 розгляне питання України на саміті у Франції

Лідери країн G7 (США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Японія) розглянуть питання України на саміті у Франції.

Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила у відеозверненні, розміщеному її спікером Штеффеном Зайбертом у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Ми, звичайно, будемо говорити про тему України, ми, звичайно, будемо говорити про відносини з Росією", - сказала канцлер.

Серед інших тем Меркель назвала проблеми нерівності, екології, охорони здоров'я, дигіталізації та співпраці з Африкою.

Президент Франції Еммануель Макрон у відеозверненні в Twitter також зазначив, що лідери країн обговорять ситуацію в Україні.

"Кризи в Ірані, Сирії, Лівії та Україні можуть здатися дуже далекими. Водночас ці теми стосуються нас щодня", - говорив Макрон.

24 серпня розпочнеться саміт країн "Великої сімки" в Біарріці у Франції.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов.

Проте раніше Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7.