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24 серпня 2019, субота, 16:44 8
Зовнішня політика 2019-08-24T18:30:02+03:00
Українські Новини
G7 розгляне питання України на саміті у Франції

G7 розгляне питання України на саміті у Франції

Прапори Україна і Німеччина. Фото: facebook/UkraineMFA
Прапори Україна і Німеччина. Фото: facebook/UkraineMFA

Лідери країн G7 (США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Японія) розглянуть питання України на саміті у Франції.

Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила у відеозверненні, розміщеному її спікером Штеффеном Зайбертом у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Ми, звичайно, будемо говорити про тему України, ми, звичайно, будемо говорити про відносини з Росією", - сказала канцлер.

Серед інших тем Меркель назвала проблеми нерівності, екології, охорони здоров'я, дигіталізації та співпраці з Африкою.

Президент Франції Еммануель Макрон у відеозверненні в Twitter також зазначив, що лідери країн обговорять ситуацію в Україні.

"Кризи в Ірані, Сирії, Лівії та Україні можуть здатися дуже далекими. Водночас ці теми стосуються нас щодня", - говорив Макрон.

24 серпня розпочнеться саміт країн "Великої сімки" в Біарріці у Франції.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов.

Проте раніше Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7.

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