G7 розгляне питання України на саміті у Франції

Лідери країн G7 (США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Японія) розглянуть питання України на саміті у Франції.\r\nПро це канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила у відеозверненні, розміщеному її спікером Штеффеном Зайбертом у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Ми, звичайно, будемо говорити про тему України, ми, звичайно, будемо говорити про відносини з Росією", - сказала канцлер.\r\nСеред інших тем Меркель назвала проблеми нерівності, екології, охорони здоров'я, дигіталізації та співпраці з Африкою.\r\nПрезидент Франції Еммануель Макрон у відеозверненні в Twitter також зазначив, що лідери країн обговорять ситуацію в Україні.\r\n"Кризи в Ірані, Сирії, Лівії та Україні можуть здатися дуже далекими. Водночас ці теми стосуються нас щодня", - говорив Макрон.\r\n24 серпня розпочнеться саміт країн "Великої сімки" в Біарріці у Франції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов.\r\nПроте раніше Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7.