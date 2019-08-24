підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
24 серпня 2019, субота, 13:18 23
Президент 2019-08-24T14:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський розповів, що кожен його ранок починається з повідомлення від Генштабу про ситуацію на Донбасі

Зеленський розповів, що кожен його ранок починається з повідомлення від Генштабу про ситуацію на Донбасі

Президент Володимир Зеленський під час урочистої промови до Дня незалежності України розповів, що кожен його ранок починається з смс-повідомлення від Генерального штабу про втрати і обстріли в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі, передають Українські Новини.

"Цього важливого дня ми віримо, що в українському календарі настане інша, не менш знакова дата. Конкретне число і місяць в цьому випадку не важливі, тому що це буде день, коли мій ранок буде починатися з повідомлення: "За минулу добу в Україні народилася тисяча хлопчиків і тисяча одна дівчинка. З Днем народження, Україно", - сказав Президент.

Зеленський зазначив, що кожного ранку він отримує зведення від Генерального штабу щодо кількості обстрілів і постраждалих.

"Кожен мій ранок починається з СМС-повідомлення. Скажу чесно, це СМС Генерального штабу. "За минулу добу обстрілів - 7, втрат - 3. Цифри можуть бути різними, але тільки одна робить ранок хорошим. Це нуль. Обстрілів нуль, втрат нуль", - говорив Президент.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський під час урочистої промови на Ході гідності порівняв Крим і Донбас з викраденими дітьми.

Раніше, вранці 24 серпня, в Києві пройшла офіційна Хода гідності, на якій виголосив урочисту промову Президент, а також виступила Тіна Кароль.

Більше новин про: орден Ярослава мудрого Володимир Зеленський День незалежності України

Архів
Новини
Зеленський нагородив екс-главу парламенту Норвегії та консула Угорщини орденом Ярослава Мудрого 13:55
Повний текст промови Зеленського на Ході гідності до Дня незалежності 13:39
"Роттердам+" забезпечив найнижчу ціну на електроенергію, - Розенко 13:26
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський розповів, що кожен його ранок починається з повідомлення від Генштабу про ситуацію на Донбасі 13:18
Марш захисників. Фото: Анастасія Гевко
Фото дня: під час 50-тисячного альтернативного Маршу захисників розгорнули величезний прапор України 12:52
більше новин
Голова НАБУ Ситник закриває очі на схеми Коломойського, - екс-голова НКРЕКП 11:45
Закупівля вугілля за формулою "Роттердам+" дешевша за імпорт з Колумбії, - Насалик 13:29
Справа НАБУ щодо "Роттердам+" необгрунтована і безперспективна, - Москаль 11:59
У держави заберуть 18 млрд гривень і віддадуть Коломойському, - екс-глава НКРЕКП 15:43
"Укрлендфармінг" планує вкладати кошти в проекти разом з територіальними громадами 12:28
більше новин
Заступник генпрокурора Голомша хоче мільйон гривень компенсації за незаконне звільнення 17:41
Більшовик в будьонівці
СБУ жорстко розкритикували через плакат з синім більшовиком 19:04
День прапора 2019. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Зеленський у День прапора присвоїв почесні найменування військовим частинам 11:30
Зеленський запровадив 29 серпня Днем пам'яті захисників України 10:41
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Наш сусід відібрав двох дітей: Зеленський порівняв Крим з викраденою дитиною 12:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok