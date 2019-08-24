Зеленський розповів, що кожен його ранок починається з повідомлення від Генштабу про ситуацію на Донбасі

Президент Володимир Зеленський під час урочистої промови до Дня незалежності України розповів, що кожен його ранок починається з смс-повідомлення від Генерального штабу про втрати і обстріли в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі, передають Українські Новини.

"Цього важливого дня ми віримо, що в українському календарі настане інша, не менш знакова дата. Конкретне число і місяць в цьому випадку не важливі, тому що це буде день, коли мій ранок буде починатися з повідомлення: "За минулу добу в Україні народилася тисяча хлопчиків і тисяча одна дівчинка. З Днем народження, Україно", - сказав Президент.

Зеленський зазначив, що кожного ранку він отримує зведення від Генерального штабу щодо кількості обстрілів і постраждалих.

"Кожен мій ранок починається з СМС-повідомлення. Скажу чесно, це СМС Генерального штабу. "За минулу добу обстрілів - 7, втрат - 3. Цифри можуть бути різними, але тільки одна робить ранок хорошим. Це нуль. Обстрілів нуль, втрат нуль", - говорив Президент.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський під час урочистої промови на Ході гідності порівняв Крим і Донбас з викраденими дітьми.

Раніше, вранці 24 серпня, в Києві пройшла офіційна Хода гідності, на якій виголосив урочисту промову Президент, а також виступила Тіна Кароль.