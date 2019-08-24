Фото дня: під час 50-тисячного альтернативного Маршу захисників розгорнули величезний прапор України

50 тисяч осіб завершили альтернативний Марш захисників України на Майдані Незалежності у Києві, під час якого розгорнули величезний прапор України.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nХода завершилося в 12:20. \r\nЯк повідомляє кореспондент, величезний прапор України розгорнули рідні загиблих в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі військовослужбовців.\r\n\r\nВелика кількість людей приєдналося під час проходження колони по бульвару Шевченка і на Бессарабській площі.\r\nМарш захисників. Фото: Анастасія Гевко\r\nУчасники пройшли по бульвару Шевченка у напрямку Бессарабського ринку і далі по Хрещатику до Майдану Незалежності.\r\nНа 13:00 заплановано міжконфесійний молебень по загиблим захисникам України на Михайлівській площі.\r\nБудь-яких порушень правопорядку не зафіксовано.\r\nБезпеку забезпечували близько 2 тис. правоохоронців. \r\nЯк повідомляли Українські Новини, об 11:00, після проведення офіційної Ходи гідності, почався альтернативний Марш захисників України.\r\nТакож у День незалежності Президент Володимир Зеленський заснував День пам'яті захисників України, який щорічно відзначатиметься 29 серпня.