Фото дня: під час 50-тисячного альтернативного Маршу захисників розгорнули величезний прапор України

50 тисяч осіб завершили альтернативний Марш захисників України на Майдані Незалежності у Києві, під час якого розгорнули величезний прапор України.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Хода завершилося в 12:20.

Як повідомляє кореспондент, величезний прапор України розгорнули рідні загиблих в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі військовослужбовців.

Велика кількість людей приєдналося під час проходження колони по бульвару Шевченка і на Бессарабській площі.

Марш захисників. Фото: Анастасія Гевко

Учасники пройшли по бульвару Шевченка у напрямку Бессарабського ринку і далі по Хрещатику до Майдану Незалежності.

На 13:00 заплановано міжконфесійний молебень по загиблим захисникам України на Михайлівській площі.

Будь-яких порушень правопорядку не зафіксовано.

Безпеку забезпечували близько 2 тис. правоохоронців.

Як повідомляли Українські Новини, об 11:00, після проведення офіційної Ходи гідності, почався альтернативний Марш захисників України.

Також у День незалежності Президент Володимир Зеленський заснував День пам'яті захисників України, який щорічно відзначатиметься 29 серпня.