Наш сусід відібрав двох дітей: Зеленський порівняв Крим з викраденою дитиною

Володимир Зеленський під час урочистої промови до Дня незалежності, яку він виголосив під час Ходи гідності на Майдані незалежності, порівняв Донбас і Крим з дітьми, одного з яких сусід (Росія) відібрав, а іншого - замкнув у дитячій кімнаті, передають Українські Новини.

"Для тих, хто не розуміє біль українців, я поясню дуже просто, дуже доступною мовою. Уявіть, що, наприклад, сусід відібрав у вас 2 дітей. Першу дитину просто вкрав. Їй видали нове свідоцтво про народження, а потім кажуть: "Ми не забирали вашої дитини. Вона сама захотіла жити з нами. Ну і що, що під дулом автоматів. Це її бажання. І взагалі, хто вам сказав, що це ваша дитина!? Вона споконвіку була нашою. Їй тут буде краще, у нас прекрасний притулок біля моря під сонечком", - сказав Президент.

Продовжуючи порівняння Зеленський зазначив, що через 5 років після анексії Криму українцям кажуть, що "відібрана дитина" не сильно плаче за нею і не схожа на нею.

"Вони так кажуть, бо це не їхня дитина", - підкреслює Президент.

Глава держави у своїй промові також порівняв Донбас з дитиною.

"А другу вашу дитину закрили в дитячій кімнаті і поставили озброєну охорону. Вам кажуть: "Яка охорона? Там нікого немає". І ви чуєте, як ось тут поруч за стіною ваша дитина плаче, але ви не можете туди зайти. У кожного з нас обривається серце і будь-які перемоги і досягнення неповні, оскільки наша родина неповноцінна, але настане день, коли ми зберемося разом, тому що голос рідної крові переможе", - заявив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві пройшла офіційна Хода гідності, на якій виголосив урочисту промову Президент, а також виступила Тіна Кароль.

Також у День незалежності Президент Володимир Зеленський заснував День пам'яті захисників України, який щорічно відзначатиметься 29 серпня.