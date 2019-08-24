підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
24 серпня 2019, субота, 12:26 71
Президент 2019-08-24T14:30:02+03:00
Українські Новини
Наш сусід відібрав двох дітей: Зеленський порівняв Крим з викраденою дитиною

Наш сусід відібрав двох дітей: Зеленський порівняв Крим з викраденою дитиною

Володимир Зеленський під час урочистої промови до Дня незалежності, яку він виголосив під час Ходи гідності на Майдані незалежності, порівняв Донбас і Крим з дітьми, одного з яких сусід (Росія) відібрав, а іншого - замкнув у дитячій кімнаті, передають Українські Новини.

"Для тих, хто не розуміє біль українців, я поясню дуже просто, дуже доступною мовою. Уявіть, що, наприклад, сусід відібрав у вас 2 дітей. Першу дитину просто вкрав. Їй видали нове свідоцтво про народження, а потім кажуть: "Ми не забирали вашої дитини. Вона сама захотіла жити з нами. Ну і що, що під дулом автоматів. Це її бажання. І взагалі, хто вам сказав, що це ваша дитина!? Вона споконвіку була нашою. Їй тут буде краще, у нас прекрасний притулок біля моря під сонечком", - сказав Президент.

Продовжуючи порівняння Зеленський зазначив, що через 5 років після анексії Криму українцям кажуть, що "відібрана дитина" не сильно плаче за нею і не схожа на нею.

"Вони так кажуть, бо це не їхня дитина", - підкреслює Президент.

Глава держави у своїй промові також порівняв Донбас з дитиною.

"А другу вашу дитину закрили в дитячій кімнаті і поставили озброєну охорону. Вам кажуть: "Яка охорона? Там нікого немає". І ви чуєте, як ось тут поруч за стіною ваша дитина плаче, але ви не можете туди зайти. У кожного з нас обривається серце і будь-які перемоги і досягнення неповні, оскільки наша родина неповноцінна, але настане день, коли ми зберемося разом, тому що голос рідної крові переможе", - заявив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві пройшла офіційна Хода гідності, на якій виголосив урочисту промову Президент, а також виступила Тіна Кароль.

Також у День незалежності Президент Володимир Зеленський заснував День пам'яті захисників України, який щорічно відзначатиметься 29 серпня.

Більше новин про: Володимир Зеленський війна на Донбасі анексія Криму День незалежності України

Архів
Новини
Зеленський нагородив екс-главу парламенту Норвегії та консула Угорщини орденом Ярослава Мудрого 13:55
Повний текст промови Зеленського на Ході гідності до Дня незалежності 13:39
"Роттердам+" забезпечив найнижчу ціну на електроенергію, - Розенко 13:26
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський розповів, що кожен його ранок починається з повідомлення від Генштабу про ситуацію на Донбасі 13:18
Марш захисників. Фото: Анастасія Гевко
Фото дня: під час 50-тисячного альтернативного Маршу захисників розгорнули величезний прапор України 12:52
більше новин
Голова НАБУ Ситник закриває очі на схеми Коломойського, - екс-голова НКРЕКП 11:45
Закупівля вугілля за формулою "Роттердам+" дешевша за імпорт з Колумбії, - Насалик 13:29
Справа НАБУ щодо "Роттердам+" необгрунтована і безперспективна, - Москаль 11:59
У держави заберуть 18 млрд гривень і віддадуть Коломойському, - екс-глава НКРЕКП 15:43
"Укрлендфармінг" планує вкладати кошти в проекти разом з територіальними громадами 12:28
більше новин
Заступник генпрокурора Голомша хоче мільйон гривень компенсації за незаконне звільнення 17:41
Більшовик в будьонівці
СБУ жорстко розкритикували через плакат з синім більшовиком 19:04
День прапора 2019. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Зеленський у День прапора присвоїв почесні найменування військовим частинам 11:30
Зеленський запровадив 29 серпня Днем пам'яті захисників України 10:41
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Наш сусід відібрав двох дітей: Зеленський порівняв Крим з викраденою дитиною 12:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok