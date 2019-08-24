Трамп через держсекретаря привітав Україну з Днем незалежності

США в черговий раз заявили про "тверду підтримку" України та опублікували привітання з Днем незалежності України, що відзначається 24 серпня . Про це від імені президента США Дональда Трампа повідомив держсекретар Майк Помпео.

Так, США вважають, що останні президентські і парламентські вибори показали, наскільки Україна прагне до того, щоб стати "процвітаючою і демократичною".

"Як зазначив Президент Зеленський, використовуючи свій потенціал, Україна може стати прикладом для інших країн регіону і за його межами. Сполучені Штати підтримують Україну в цей історичний момент", - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що США планують розвивати співпрацю з Україною, а також допомагати в просуванні реформ, які так необхідні для країни.

Як повідомляли Українські Новини, за словами Зеркаль, на зустрічі у Варшаві Президент України Володимир Зеленський і президент США Трамп підпишуть низку документів.

Раніше Конгрес США схвалив виділення Україні 250 млн доларів на безпеку.