У Києві почалася Хода гідності до Дня незалежності

Урочисті заходи з нагоди Дня незалежності почалися в Києві. Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Урочисті заходи розпочалися о 9:30 на Майдані Незалежності.

Спочатку присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів АТО.

Хода гідності на Майдані

Потім військові акапельно виконали гімн України.

Потім гімн також заспівала співачка Тіна Кароль.

Крім того, реп-композицію виконала співачка Аліна Паш.

Потім почався виступ Президента Володимира Зеленського.

https://www.youtube.com/watch?v=sn0Fq-rXc6Q#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

На сцені почесних гостей присутні всі екс-президенти (Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко), крім Віктора Януковича та Петра Порошенка.

Поруч з ними стоять предстоятель Православної церкви, митрополит Київський і всієї України Епіфаній і патріарх Філарет.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні і відправився на урочисті заходи на Майдані незалежності.

Раніше Українські Новини публікували програму заходів у Києві до Дня незалежності в 2019 році.