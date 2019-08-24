У Києві почалася Хода гідності до Дня незалежності

Урочисті заходи з нагоди Дня незалежності почалися в Києві. Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nУрочисті заходи розпочалися о 9:30 на Майдані Незалежності.\r\n\r\nСпочатку присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів АТО.\r\nХода гідності на Майдані\r\nПотім військові акапельно виконали гімн України.\r\nПотім гімн також заспівала співачка Тіна Кароль.\r\nКрім того, реп-композицію виконала співачка Аліна Паш.\r\nПотім почався виступ Президента Володимира Зеленського.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=sn0Fq-rXc6Q#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНа сцені почесних гостей присутні всі екс-президенти (Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко), крім Віктора Януковича та Петра Порошенка.\r\nПоруч з ними стоять предстоятель Православної церкви, митрополит Київський і всієї України Епіфаній і патріарх Філарет.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні і відправився на урочисті заходи на Майдані незалежності.\r\nРаніше Українські Новини публікували програму заходів у Києві до Дня незалежності в 2019 році.