підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
24 серпня 2019, субота, 08:25 7
Життя 2019-08-24T08:44:55+03:00
Українські Новини
Google присвятив святковий дудл Дню незалежності України

Google присвятив святковий дудл Дню незалежності України

Дудл до Дня незалежності. Скріншот: Google
Дудл до Дня незалежності. Скріншот: Google

Сьогодні, 24 серпня, у День незалежності України корпорація Google присвятила святковий дудл одному з найбільш значущих для українців святу, передають Українські Новини.

Так, кожен користувач пошукової системи Google може побачити святковий дудл, присвячений 28-й річниці незалежності України на стартовій сторінці.

Дудл зображений у вигляді прапора України, що майорить, а під ним - напис "Google".

Скріншот: GoogleСкріншот: Google

Нагадаємо, 24 серпня українці відзначають 28-му річницю незалежності України. У Києві на цей день планується багато урочистіх заходів. Зокрема, Парад Нескорених, забіг у вишиванках, та інші.

Цього року Президент Володимир Зеленський і Офіс Президента вирішили святкувати День незалежності у новому форматі - замість проведення військового параду з демонстрацією військової техніки буде "Хода гідності". Урочисті заходи за участю Зеленського почнуться о 9:30 на Майдані Незалежності. Учасники заходу хвилиною мовчання вшанують пам'ять героїв, які віддали своє життя, захищаючи свободу і незалежність України. В пам'ятному заході разом із Зеленським і його сім'єю візьмуть участь рідні та близькі загиблих захисників незалежності України, ветерани антитерористичної операції. Відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Завершаться офіційні урочистості святковою ходою.

Також Українські Новини писали детальніше про програму заходів на День незалежності в Києві.

Тим часом робота станції "Хрещатик" не буде припинена у свято: як буде працювати метро.

Більше новин про: Google Google-дудл День незалежності України

Архів
Новини
У Києві відзначають 28-му річницю незалежності України: де перекрили рух 08:50
Перед Днем незалежності Порошенко повернувся з п'ятиденної риболовлі в Норвегії 08:00
Photo by Pavlo Kubanov/UAF
Безкомпромісна боротьба на футбольних полях традиційно притаманна іграм на "Кубок Незалежності", - Костюченко 06:29 Фото
В Україні масово підробляють купюри: де збувають підроблені гроші найчастіше 06:20
Сьогодні відзначається 28-а річниця Дня незалежності України 06:00
більше новин
Долар знову різко обвалився: курс валют на 22 серпня 10:15
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Трамп має намір скасувати отримання американського громадянства по праву народження 10:00
Мешканцям трьох міст Луганської області повернули водопостачання 09:50
Голова НАБУ Ситник закриває очі на схеми Коломойського, - екс-голова НКРЕКП 11:45
більше новин
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми" 12:05
Суд оштрафував військового за недотримання охорони держтаємниці під час візиту делегації США 12:35
Заступник генпрокурора Голомша хоче мільйон гривень компенсації за незаконне звільнення 17:41
Без дозволу МВС: Нацгвардія незаконно купила за 770 млн гривень електронну систему управління ресурсами 11:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok