Google присвятив святковий дудл Дню незалежності України

Сьогодні, 24 серпня, у День незалежності України корпорація Google присвятила святковий дудл одному з найбільш значущих для українців святу, передають Українські Новини.

Так, кожен користувач пошукової системи Google може побачити святковий дудл, присвячений 28-й річниці незалежності України на стартовій сторінці.

Дудл зображений у вигляді прапора України, що майорить, а під ним - напис "Google".

Скріншот: Google

Нагадаємо, 24 серпня українці відзначають 28-му річницю незалежності України. У Києві на цей день планується багато урочистіх заходів. Зокрема, Парад Нескорених, забіг у вишиванках, та інші.

Цього року Президент Володимир Зеленський і Офіс Президента вирішили святкувати День незалежності у новому форматі - замість проведення військового параду з демонстрацією військової техніки буде "Хода гідності". Урочисті заходи за участю Зеленського почнуться о 9:30 на Майдані Незалежності. Учасники заходу хвилиною мовчання вшанують пам'ять героїв, які віддали своє життя, захищаючи свободу і незалежність України. В пам'ятному заході разом із Зеленським і його сім'єю візьмуть участь рідні та близькі загиблих захисників незалежності України, ветерани антитерористичної операції. Відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Завершаться офіційні урочистості святковою ходою.

Також Українські Новини писали детальніше про програму заходів на День незалежності в Києві.

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