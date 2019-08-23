Королева Великобританії Єлизавета ІІ привітала Зеленського з Днем незалежності

Президент США Дональд Трамп, Президент Франції Еммануель Макрон і королева Великобританії Єлизавета ІІ привітали Президента Володимира Зеленського з Днем незалежності.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.



"На адресу Президента України Володимира Зеленського надходять вітання з нагоди 28-ї річниці незалежності України", - сказано в повідомленні.



Так, у своєму привітанні Трамп зазначив, що підтримка з боку США суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів незмінна.



"Протягом наступного року Сполучені Штати Америки будуть працювати у партнерстві з владою та народом України заради просування реформ, які дуже важливі для успіху України, включаючи реформи у сфері верховенства права і боротьби з корупцією, зміцнення демократичних інститутів та сприяння економічному зростанню", - написав він.



Королева Великобританії побажала Україні процвітання в прийдешні роки.



Макрон у своєму привітанні зазначив, що Франція залишається поруч з Україною для відновлення миру на сході країни.



"Зі свого боку хотів би запевнити Вас у моєму прагненні досягти суттєвих результатів на переговорах в рамках "нормандського формату" і в переговорах з Росією", - написав він.



Крім того, лідери інших країн світу також привітали Президента і жителів України.



Як повідомляли Українські Новини, Алан Бадоєв та Олена Коляденко зрежисують "Ходу Гідності" на День незалежності.



Також в Офісі Президента затвердили план заходів до Дня незалежності України.