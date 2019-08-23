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23 серпня 2019, пʼятниця, 21:21 15
Суспільство 2019-08-23T22:15:02+03:00
Українські Новини
Королева Великобританії Єлизавета ІІ привітала Зеленського з Днем незалежності

Королева Великобританії Єлизавета ІІ привітала Зеленського з Днем незалежності

Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби
Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби

Президент США Дональд Трамп, Президент Франції Еммануель Макрон і королева Великобританії Єлизавета ІІ привітали Президента Володимира Зеленського з Днем незалежності.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"На адресу Президента України Володимира Зеленського надходять вітання з нагоди 28-ї річниці незалежності України", - сказано в повідомленні.

Так, у своєму привітанні Трамп зазначив, що підтримка з боку США суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів незмінна.

"Протягом наступного року Сполучені Штати Америки будуть працювати у партнерстві з владою та народом України заради просування реформ, які дуже важливі для успіху України, включаючи реформи у сфері верховенства права і боротьби з корупцією, зміцнення демократичних інститутів та сприяння економічному зростанню", - написав він.

Королева Великобританії побажала Україні процвітання в прийдешні роки.

Макрон у своєму привітанні зазначив, що Франція залишається поруч з Україною для відновлення миру на сході країни.

"Зі свого боку хотів би запевнити Вас у моєму прагненні досягти суттєвих результатів на переговорах в рамках "нормандського формату" і в переговорах з Росією", - написав він.

Крім того, лідери інших країн світу також привітали Президента і жителів України.

Як повідомляли Українські Новини, Алан Бадоєв та Олена Коляденко зрежисують "Ходу Гідності" на День незалежності.

Також в Офісі Президента затвердили план заходів до Дня незалежності України.

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