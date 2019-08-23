Можливий губернатор Запорізької області вказав у декларації доларові і єврові заощадження, а нерухомість записав на дружину

Кандидат на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Турінок задекларував 484 157 гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.



З них зарплата у Рівненському домобудівному комбінаті склала 184,2 тис. гривень, 192,5 тис. - дивіденди від ТОВ "Інтрейд", 106,95 тис. - дивіденди від ТОВ "Вест-Пром", 360 гривень - подарунок у негрошовій формі від домобудівного комбінату.



Його дружина Галина задекларувала 128,4 тис. гривень зарплати у Рівненському домобудівному комбінаті, 49,9 тис. гривень – дохід від відчуження рухомого майна, а також 360 гривень - подарунок у негрошовій формі від домобудівного комбінату.



У власності Турінка нерухомості немає, його дружина володіє будинком площею 737,5 кв. м і квартирою площею 71,78 кв. м в Запоріжжі, а також орендує земельну ділянку площею 2,884 тис. кв. м в Запоріжжі.



У Турінка немає автомобіля, його дружина володіє автомобілем Mazda 6, купленим в 2018 році за 807 тис. гривень.



Турінок є власником (контролером) ТОВ "Вест-Пром" (Луцьк), ТОВ "Інтрейд" (Луцьк) та ВАТ "Рівненський домобудівний комбінат" (Рівне).



На його рахунку в банку "Кредит Дніпро" знаходиться 55,8 тис. гривень, 1,1 тис. доларів і 82 євро.



Турінок задекларував 170 тис. доларів і 120 тис. євро готівкових коштів, у його дружини є 31 тис. доларів і 23 тис. євро готівки.



Як повідомляли Українські Новини, 21 серпня Кабінет Міністрів схвалив проекти указів Президента про призначення головою Вінницької обласної державної адміністрації Владислава Скальського, Запорізької обладміністрації Віталія Турінка, Рівненської - Віталія Коваля.



Турінок у 2003-2011 роках був головою правління Рівненського домобудівного комбінату, з 2012 року - менеджер з питань регіонального розвитку цього комбінату.