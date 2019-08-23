Депутати компенсували житло і привласнювали гроші з бюджету: НАБУ вилучило документи

Національне антикорупційне бюро вилучило в апараті Верховної Ради документи, які стосуються компенсації депутатам Ради вартості оренди житла або найму готельного номера з державного бюджету в той час, як 156 депутатів отримали компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера з державного бюджету у 2-му кварталі 2019 року.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Слідчі дії проводилися в рамках розслідування справи за фактом привласнення бюджетних коштів при виплаті близько 20 депутатів Ради компенсацій за оренду житла в Києві.

Зокрема, за дозволом на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у апараті Ради, отримано оригінали заяв кількох депутатів Ради, адресованих керівнику апарату парламенту, про нарахування коштів за найм готельного номера і розміщення в готелі "Київ".

Крім того, було вилучено копії договорів між депутатами і ДП "Готельний комплекс "Київ" про надання послуг.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом прийняття рішення посадовими особами апарату Верховної Ради про виплати депутатам парламенту компенсації за оренду житла.

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом привласнення бюджетних коштів при виплаті 25 депутатам Верховної Ради компенсації за оренду житла в Києві.