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10 июля 2019, среда, 11:53 408
Верховная Рада и партии 2019-07-10T11:54:06+03:00
Українські Новини
Треть депутатов Рады арендуют жилье за 20 тысяч гривен в месяц из бюджета

Треть депутатов Рады арендуют жилье за 20 тысяч гривен в месяц из бюджета

Рада. Фото: сайт Президента Украины
Рада. Фото: сайт Президента Украины

156 депутатов Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета во 2-м квартале 2019 года, несмотря на начатое ГРБ расследование из-за соответствующих выплат.

Об этом говорится в парламентской газете "Голос України", передают Українські новини.

Согласно приведенному в газете списку компенсацией, в частности, воспользовались председатель Рады Андрей Парубий, Борислав Розенблат (внефракционный), кандидат в Президенты на выборах 31 марта Юрий Тимошенко, Юрий Береза, Максим Курячий (все - внефракционные), Олег Барна, Дмитрий Белоцерковец, Сергей Каплин, (все - "Блок Петра Порошенко").

Также компенсацию получили Евгений Дейдей и Олег Кришин (оба -"Народный фронт"), Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии), Владимир Парасюк и Олег Петренко (оба - внефракционные), Николай Скорик ("Оппозиционный блок").

Согласно данным на сайте парламента, компенсация депутату за аренду жилья составляет 18,2-20,2 тыс. гривен в месяц в 2019 году.

Как сообщали Українськi Новини, Парубий и больше половины депутатов получили более 40 млн гривен компенсации за аренду жилья.

Ранее три кандидата в Президенты получили 160-240 тыс. грн компенсации за аренду жилья.

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