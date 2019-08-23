НАЗК просить НАБУ розслідувати недекларування Мангером 0,6 млн гривень доходів своєї дружини

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) просить Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження за фактом недекларування головою Херсонської обласної ради Владиславом Мангером 590 тис. гривень доходів своєї дружини.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАПК, передають Українські Новини.



"Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер в декларації за 2016 (виправленої) не вказав відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді дивідендів від ТОВ "Екозерно". Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації голови Херсонської обласної ради становить майже 590 тис. гривень", - сказано в ньому.



Національне агентство прийняло рішення про направлення обґрунтованих висновків щодо ознак кримінального злочину в НАБУ.



Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України підозрює найближчих родичів Мангера у фінансуванні проживання за кордоном кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленко), підозрюваного в причетності до організації вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.