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23 серпня 2019, пʼятниця, 13:48 5
Технології 2019-08-23T15:00:02+03:00
Українські Новини
Apple випустить нову лінійку iPhone Pro і оновлені iPad Pro

Apple випустить нову лінійку iPhone Pro і оновлені iPad Pro

Вже у вересні Apple представить одразу три нових iPhone. Це буде лінійка iPhone Pro, кожна з моделей стане наступником iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR, пише AIN.

Головною особливістю нових пристроїв стане поліпшена камера. Ось її передбачувані особливості:

Камер буде одразу три. З допомогою третьої можна буде знімати ультра-ширококутні фото і відео. Три сенсори зможуть робити одночасно три знімки і комбінувати їх в один оптимальний за допомогою технологій штучного інтелекту.

Якість фото збільшиться. Нова система також буде робити знімки з більш високою роздільною здатністю, які зможуть конкурувати з деякими традиційними камерами, зазначає Bloomberg. Крім цього, підвищиться якість фотографій, зроблених в умовах слабкої освітленості.

З'являться нові можливості для відеозйомки. Apple представить інструменти, які дозволять ретушувати, застосовувати ефекти, змінювати кольори і обрізати відео прямо під час його запису.

Серед інших нововведень:

Реверсивна безпровідна зарядка — щоб заряджати від iPhone AirPods.

Покращений сенсор Face ID — розблокування особі стане швидше.

Оновлений стандарт водонепроникності — новий iPhone можна буде занурювати у воду набагато довше, ніж 30 хвилин.

Нові OLED-екрани з технологією Haptic Touch.

Нові процесори A13 з додатковим компонентом для завдань, пов'язаних з додатковою реальністю.

iPad

В оновлених iPad Pro 11' і 12,9' Apple поліпшить камери і процесори. Тим не менш, зовні новинки будуть виглядати як поточні моделі. Новий бюджетний iPad отримає екран з діагоналлю в 10,2 дюйма — це означає, що Apple не буде продавати модель з 9,7-дюймовим дисплеєм.

Apple Watch, AirPods і HomePod

Після масштабного оновлення Apple Watch у минулому році цього разу Apple сфокусується на програмній частині пристрою, а також нових корпусах — з кераміки і титану.

Компанія також працює над новою моделлю AirPods, які будуть коштувати дорожче $159. Серед нововведень — водонепроникність і шумозаглушення. Продукт планують представити в наступному році.

Крім цього, Apple готує більш дешеву версію HomePod — поточна версія за $300 продається погано. Вона отримає лише два твітера (тип гучномовця) замість семи, які встановлені на HomePod зараз.

Mac

Apple планує представити оновлений MacBook Pro з діагоналлю екрана понад 16 дюймів. Рамки на ньому будуть тонші, тому загальний розмір ноутбука буде близький до нинішніх 15-дюймових моделей.

Новинка буде найбільшим ноутбуком компанії з 2012 року. Apple має намір таким чином залучити професійних користувачів.

Компанія також випустить раніше анонсовані Mac Pro і 32-дюймовий монітор XDR Pro в кінці цього року.

Нагадаємо, Apple зняла в Києві стильну рекламу навушників AirPods.

Тим часом продажі iPhone впали на 17% у першому кварталі 2019.

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