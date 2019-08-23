У День незалежності на півдні країни температура досягне +35 градусів

У День незалежності, 24 серпня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +23...+29 градусів, на Закарпатті до +33 градусів.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, удень +17...+22 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +28...+30 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +27...+33 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Херсонській і Запорізькій областях місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +30...+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +29...+34 градуси.

У Ялті без опадів, температура вночі +19...+21 градус, удень +31...+33 градуси.

23 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, у День Прапора, 23 серпня, відбулася церемонія урочистого підняття Державного Прапора України.