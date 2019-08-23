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23 серпня 2019, пʼятниця, 11:09 20
Кабмін 2019-08-23T13:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський не ліквідує міністерство у справах ветеранів і просить допомогти вибрати міністра

Зеленський не ліквідує міністерство у справах ветеранів і просить допомогти вибрати міністра

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський виступає проти ліквідації Міністерства у справах ветеранів і просить ветеранів запропонувати кандидатуру міністра.

Про це він сказав на міжнародному ветеранському форумі, передають Українські Новини.

"Перше і найголовніше: міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідувати. Це ганебна інформація, ганебні чутки. Ви краще за інших знаєте, які там дійсно є проблеми. Що не працює і що потрібно терміново міняти... Ми чекаємо від вас кандидатуру - я не хочу сам її вибирати - я хочу, щоб ви нам дали кандидатуру, яка є авторитетом і дійсно може очолити міністерство", - сказав він.

Зі слів Президента, незважаючи на те, що комітет Верховної Ради у справах ветеранів буде об'єднано з іншим, це не вплине на його функціонал.

"Запевняю, що нова Верховна Рада буде робити все необхідне для захисту ваших прав", - додав глава держави.

Крім того, Зеленський має намір створити при Офісі Президента Раду волонтерів і призначити уповноваженого з питань волонтерів.

При цьому він упевнений, що ефективність не залежить від кількості державних органів.

А ось політична партія "Слуга народу" має намір ліквідувати комітет Верховної Ради у справах ветеранів.

Раніше Кабмін ліквідував Держслужбу ветеранів та учасників АТО і створивДержслужбу ветеранів.

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