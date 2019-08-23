Суд зобов'язав ГПУ розглянути можливість закриття справи Замани

Суд зобов'язав Генеральну прокуратуру розглянути питання про закриття кримінального провадження щодо колишнього начальника Генерального штабу Володимира Замани, підозрюваного у держзраді, через закінчення строків розслідування.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що у липні захист Замани звернулася в суд з вимогою зобов'язати прокуратуру розглянути клопотання про закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні заперечив по скарзі, вказавши, що зараз йде стадія відкриття матеріалів кримінального провадження, а отже відсутні підстави для вчинення будь-яких процесуальних дій в рамках даного кримінального провадження.

Слідчий суддя визнав необґрунтованими ці аргументи сторони обвинувачення, оскільки кримінальним процесуальним законодавством визначено, що формами закінчення досудового розслідування є закриття кримінального провадження; звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; звернення до суду з обвинувальним актом.

з Огляду на це, на початку серпня суд зобов'язав Генпрокуратуру розглянути клопотання адвокатів Замани.

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти колишнього начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил Володимира Заману.

У травні Головна військова прокуратура завершила розслідування кримінального провадження стосовно Замани за підозрою в державній зраді.

Замана вважає замовниками свого кримінального переслідування колишніх Президента Петра Порошенка і секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.