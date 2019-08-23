До кінця року ціни на картоплю можуть досягти 40 грн/кг: прогноз економістів

Ціни на картоплю цього року більш ніж удвічі вище торішніх. Якщо картопля завжди була найдешевшим овочем з борщового набору, то цього року вона несподівано стала найдорожчим, пише "Сьогодні".

В принципі, до високих цін на картоплю цього року люди вже звикли. Ще молода картопля продавалася за ціною, що в півтора-два рази перевищує торішню. Середня ціна в супермаркетах, за даними "інфляційного барометра", в травні нинішнього року становила 14 грн за кілограм картоплі, а рік тому – менше 9 грн. На оптовому ринку "Шувар" закупівельна ціна картоплі в травні цього року становила 10-12 грн за кг, роком раніше за неї просили 5-7 грн.

Але якщо навесні і на початку літа ще була надія на хороший урожай і падіння цін на картоплю в майбутньому, то ближче до осені стало ясно, що дива не станеться.

На початку серпня на "Шуварі" оптова ціна картоплі трималася на рівні 7-10 грн за кілограм, залежно від розміру і якості. В супермаркетах роздрібна ціна становила близько 18 грн. Приблизно на такому ж рівні ціни тримаються і досі, хоча можна зустріти картоплю і по 20 грн. Для порівняння: минулого року середня оптова ціна на картоплю в цей час становила 4-5 грн/кг. Відповідно, і роздрібні були набагато нижче.

Причини високих цін на "другий хліб" тривіальні: погані погодні умови.

"У нас був дуже холодний травень, тож взагалі багато хто пересаджував картоплю. Червень також був холодним. А в липні в деяких регіонах була посуха. Через це був зібраний дуже низький врожай ранньої та середньої картоплі. Крім того, затрималися терміни визрівання пізньої картоплі. Рік тому в цей час вже збирали урожай пізньої картоплі, а зараз збирання такої картоплі тільки починається", – розповідає керівник інформаційно-аналітичного відділу "Інфо-Шувар" Тетяна Гетьман.

Якими будуть ціни восени і взимку

За попередніми оцінками аграріїв, урожай пізньої картоплі буде не настільки поганим, як урожай ранніших сортів, – всього на 10-20% нижче торішнього. Тож є вірогідність, що ціни трохи знизяться.

"Ціна просяде. Тим більше, що ми сьогодні вже імпортуємо картоплю з Білорусі, закупівельна ціна на який – близько 7 грн/кг, тоді як на український аналогічної якості – 10 грн. У Білорусі тільки почали збирати урожай, тож найближчим часом ціна імпорту, можливо, трохи знизиться. Ці фактори можуть викликати зниження цін для українських споживачів наприкінці серпня – на початку вересня. За умови, що буде стабільним курс гривні", – вважає Тетяна Гетьман.

Водночас експерт попереджає, що аграрії можуть створити штучний дефіцит картоплі тим, що максимально великий відсоток урожаю постараються закласти на зберігання, а не пустити в продаж. Відповідно, пропозиції на ринку може бути мало, і це не дозволить цінам опуститися, а може бути, вони навіть зростуть.

"Безумовно, буде якась частина картоплі, яку неможливо закласти на зберігання: або дрібна, або неякісна. Вона піде на ринок. Але скільки її буде – заздалегідь сказати неможливо. Можливо, це знизить ціни. Але є небезпека, що населення, яке вже злякано високими цінами на картоплю, запасатиметься і таким продуктом за високою ціною", – говорить Тетяна Гетьман.

Ближче до Нового року ціна на картоплю традиційно зростає. Деякі експерти прогнозують, що цього року "під ялинку" ми побачимо картоплю мало не по 40 грн за кіло. Інші ж заперечують, що багато чого залежатиме від якості українського врожаю і від обсягу імпорту.

Як вже говорилося, багато виробників намагатимуться "притримати" свою продукцію до зими і весни, коли ціни на неї максимальні. Але сайт "Сьогодні" вже писав, що значна частина української картоплі часто виявляється зараженою такими захворюваннями, як нематода, рак картоплі та іншими. Через кілька місяців зберігання (тобто десь до Нового року) такий урожай починає псуватися, і аграрії змушені пускати його на продаж. Якщо відсоток "хворої" картоплі виявиться більшим, пропозиція на ринку збільшиться, і це не дасть цінам серйозно зрости. Втім, як довго пролежить картопля в овочесховищах, заздалегідь спрогнозувати неможливо.

Осінні і зимові ціни на картоплю також залежатимуть від обсягу імпорту. Україна зазвичай завозить картоплю з Білорусі та Польщі, з віддаленіших країн вести цю продукцію нерентабельно. Якщо врожай у сусідів буде достатнім, шаленого зростання цін на "другий хліб" нам можна не побоюватися.

У Білорусі, щоправда, з ранніми сортами ситуація була теж не дуже, а от збір пізніх сортів масово почнеться тільки наприкінці серпня – на початку вересня. Поки прогнози на нього непогані. Стосовно ж Польщі, то, за інформацією тамтешніх ЗМІ, картопля і в цій країні не вродила, і ціни, як і в Україні, удвічі вищі за торішні.

До речі, є і такі побоювання, що картопля цього року буде не тільки "золотим", але ще і дефіцитним продуктом. Це може статися не тільки через проблеми з українським врожаєм і ситуацією у сусідів. Справа в тому, що останніми роками в Україні серйозно зростає виробництво чіпсів. Картопляні "хрустики" виготовляють як для внутрішнього споживання, так і на експорт. Причому "чіпсові" підприємства з кожним роком закуповують все більше картоплі для своїх потреб, істотно зменшуючи тим самим пропозицію на роздрібному ринку.

Як повідомляли Українські Новини, Українська асоціація виробників картоплі (УАВК) вважає, що зниження урожаю картоплі в 2019 году не призведе до його дефіциту для населення.

До кінця року продукти можуть подорожчати на 25%.