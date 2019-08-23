підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
23 серпня 2019, пʼятниця, 09:06 36
Суспільство 2019-08-23T13:00:05+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" показав майбутній українсько-турецький безпілотник

"Укроборонпром" показав майбутній українсько-турецький безпілотник

БПЛА Akıncı відноситься до нового
БПЛА Akıncı відноситься до нового "важкого" класу безпілотників. Фото: ukroboronprom.com.ua

Ударний безпілотний літальний апарат нового покоління Akıncı стане одним з перших проектів спільного підприємства, створеного держкомпанії "Укрспецекспорт" і турецького підприємства Baykar Defence. Безпілотник нового покоління Akıncı розробляється у відповідності з вимогами збройних конфліктів ХХІ століття, і призначений в першу чергу для озброєння як турецьких, так і українських Збройних сил, передають "Укроборонпромі".

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін зазначив, що однією з ключових переваг апарату стане можливість наносити високоточні удари таким же озброєнням, яке використовується на звичайних літаках.

БПЛА Akıncı відноситься до новогоБПЛА Akıncı відноситься до нового "важкого" класу безпілотників. Фото: ukroboronprom.com.ua

Йдеться про боєприпаси вага яких досягає сотень кілограм. Українські двигуни в конструкції безпілотника дозволили істотно наростити потужність і забезпечити значну вантажопідйомність, швидкість і висоту польоту апарату. Разом з тим ці двигуни економічні і прості в обслуговуванні.

БПЛА Akıncı відноситься до нового "важкого" класу безпілотників, висота польоту якого становить понад 12 кілометрів, а розмах крил – 20 метрів. Він здатний підняти в повітря понад 1000 кілограмів озброєння і перебувати в польоті добу.

Апарат буде оснащений самими передовими системами спостереження, а також буде озброюватися керованими ракетами, звичайними і високоточними бомбами.

Головним завданням спільного підприємства є об'єднання потужностей оборонних комплексів двох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій.

Як повідомляли Українські Новини, Львівський бронетанковий завод налагодив серійну модернізацію танків Т-64.

В 2018 році "Укроборонпром" збільшив дохід на 32%.

Більше новин про: Укроборонпром БПЛА Україна Безпілотник Турція

Архів
Новини
Харківські лісники завдали збитків державі на 58,5 млн гривень, - Варченко 12:31
"Укрлендфармінг" планує вкладати кошти в проекти разом з територіальними громадами 12:28
Нацполіція поки не штрафувала за порушення термінів "розмитнення" євроблях 12:10
Справа НАБУ щодо "Роттердам+" необгрунтована і безперспективна, - Москаль 11:59
Рейдери атакують американського інвестора на Закарпатті, - ЗМІ 11:52
більше новин
Долар знову різко обвалився: курс валют на 22 серпня 10:15
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Трамп має намір скасувати отримання американського громадянства по праву народження 10:00
МХП інвестував 62 млн гривень у проекти корпоративної соціальної відповідальності 08:49
Учасники АТО з Миколаївщини, скориставшись допомогою ОДА, відкрили центр родинного відпочинку 12:05 Прес-реліз
більше новин
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Штрафи для "євробляхерів" відстрочать ще на три місяці, - Рябошапка 16:20
Заступник генпрокурора Голомша хоче мільйон гривень компенсації за незаконне звільнення 17:41
Без дозволу МВС: Нацгвардія незаконно купила за 770 млн гривень електронну систему управління ресурсами 11:27
Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми" 12:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok