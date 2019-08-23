"Укроборонпром" показав майбутній українсько-турецький безпілотник

Ударний безпілотний літальний апарат нового покоління Akıncı стане одним з перших проектів спільного підприємства, створеного держкомпанії "Укрспецекспорт" і турецького підприємства Baykar Defence. Безпілотник нового покоління Akıncı розробляється у відповідності з вимогами збройних конфліктів ХХІ століття, і призначений в першу чергу для озброєння як турецьких, так і українських Збройних сил, передають "Укроборонпромі".

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін зазначив, що однією з ключових переваг апарату стане можливість наносити високоточні удари таким же озброєнням, яке використовується на звичайних літаках.

БПЛА Akıncı відноситься до нового "важкого" класу безпілотників. Фото: ukroboronprom.com.ua

Йдеться про боєприпаси вага яких досягає сотень кілограм. Українські двигуни в конструкції безпілотника дозволили істотно наростити потужність і забезпечити значну вантажопідйомність, швидкість і висоту польоту апарату. Разом з тим ці двигуни економічні і прості в обслуговуванні.

БПЛА Akıncı відноситься до нового "важкого" класу безпілотників, висота польоту якого становить понад 12 кілометрів, а розмах крил – 20 метрів. Він здатний підняти в повітря понад 1000 кілограмів озброєння і перебувати в польоті добу.

Апарат буде оснащений самими передовими системами спостереження, а також буде озброюватися керованими ракетами, звичайними і високоточними бомбами.

Головним завданням спільного підприємства є об'єднання потужностей оборонних комплексів двох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій.

Як повідомляли Українські Новини, Львівський бронетанковий завод налагодив серійну модернізацію танків Т-64.

В 2018 році "Укроборонпром" збільшив дохід на 32%.