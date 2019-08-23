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23 серпня 2019, пʼятниця, 08:18 11
Суспільство 2019-08-23T09:00:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні відзначається День Прапора України: в Києві буде перекрито рух транспорту

Сьогодні відзначається День Прапора України: в Києві буде перекрито рух транспорту

Прапор України. Фото: fakty
Прапор України. Фото: fakty

У Києві з 23 серпня буде перекрито рух транспорту у зв'язку з відзначенням Дня державного прапора України. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Повністю рух транспорту буде заборонений:

  • 23 серпня з 07:00 до закінчення заходів – на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної) під час церемонії урочистого підняття Державного Прапора України біля адміністративної будівлі Київської міської ради (вулиця Хрещатик, 36);
  • 23 серпня з 07:00 до 24 серпня 18:00 на Русанівському бульварі (біля пам'ятника М. Гоголю, а також на перехресті Русанівської набережної та Русанівського бульвару) на час підготовки та проведення спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України".

Рух транспорту тимчасово обмежать для підготовки і проведення святкування:

  • 23 серпня з 17:00 до завершення заходів 24 серпня: на вул. Великої Житомирської від вул. Володимирської до вул. Михайлівській; на вул. Михайлівській від Володимирського проїзду до вул. Хрещатик; на вул. Костьольній від вул. Михайлівської до вул. Трьохсвятительській; на вул. Трьохсвятительській від вул. Хрещатик до Михайлівської площі; Володимирському узвозі від вул. Петра Сагайдачного до Європейської площі; вул. Михайла Грушевського від Петровської алеї до Європейської площі; у разі необхідності на вул. Михайла Грушевського від вул. Садової до Петровської алеї, а також на Петровській алеї та Парковій дорозі від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського; вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі; вул. Архітектора Городецького від вул. Марії Заньковецької до вул. Хрещатик; алеї Героїв Небесної Сотні від вул. Ольгинської до вул. Хрещатик.

У ці дні буде заборонено паркувати автомобілі в місцях підготовки та проведення заходів.

Нагадаємо, що Україна святкує День прапора: офіційна церемонія відбудеться на Хрещатику.

Кабмін затвердив план заходів до Дня незалежності.

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