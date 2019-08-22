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22 серпня 2019, четвер, 20:53 26
Події 2019-08-22T22:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві жінка-водій переплутала педалі і збила маму і дитину

У Києві жінка-водій переплутала педалі і збила маму і дитину

У Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. У дворі будинку автомобіль наїхав на матір з 9-річним сином. Про це повідомляють у прес-службі поліції Києва.

59-річна жінка-водій заднім ходом в'їхала в іншу жінку з дитиною, які проходили ззаду.

Як написали на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook, ДТП сталося на Дніпровській набережній, 19а.

Свідки кажуть, що швидше за все, водій переплутала педалі, тому що швидкість була дуже велика, як для прибудинкової території", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше в Києві Tesla відправила Range Rover на пішоходів: постраждали чотири людини.

Також у Києві на Академмістечку Mersedes насмерть збив дівчину і втік.

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