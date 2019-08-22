Заступник генпрокурора Голомша хоче мільйон гривень компенсації за незаконне звільнення

Поновлений судом на посаді заступника генерального прокурора Микола Голомша розраховує, що йому відшкодують близько 1 млн гривень у зв'язку з його незаконним звільненням і обіцяє розподілити ці гроші між родичами загиблих євромайданівців і учасниками бойових дій.\r\nПро це він сказав Українським Новинам.\r\n"За скромними підрахунками - це близько 1 млн гривень, якщо враховувати суху зарплату, а якщо середню зарплату заступника генпрокурора, то ця сума значно вища", - сказав він.\r\nЗ його слів, після того, як йому відшкодують ці гроші, він передасть їх сім'ям героїв "Небесної сотні" і учасникам бойових дій.\r\nТакож Голомша повідомив, що прийняв рішення повернутись на роботу в Генпрокуратуру, але чекає ще рішення ГПУ.\r\n"Я не педалюю це питання, чи буде це при цьому генпрокурорі чи при наступному... Я не поспішаю в цьому питанні", - зазначив Голомша.\r\nВін сказав, що до нього надходить дуже багато звернень із проханням повернутись в ГПУ на роботу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура має намір оскаржити відновлення Голомші на посаді першого заступника генпрокурора\r\nВ жовтні 2014 року Генеральний прокурор Віталій Ярема звільнив Голомшу з посади в порядку виконання закону про люстрацію.\r\nТоді Голомша заявив, що не бачить себе в політиці.