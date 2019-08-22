Заступник генпрокурора Голомша хоче мільйон гривень компенсації за незаконне звільнення

Поновлений судом на посаді заступника генерального прокурора Микола Голомша розраховує, що йому відшкодують близько 1 млн гривень у зв'язку з його незаконним звільненням і обіцяє розподілити ці гроші між родичами загиблих євромайданівців і учасниками бойових дій.

Про це він сказав Українським Новинам.

"За скромними підрахунками - це близько 1 млн гривень, якщо враховувати суху зарплату, а якщо середню зарплату заступника генпрокурора, то ця сума значно вища", - сказав він.

З його слів, після того, як йому відшкодують ці гроші, він передасть їх сім'ям героїв "Небесної сотні" і учасникам бойових дій.

Також Голомша повідомив, що прийняв рішення повернутись на роботу в Генпрокуратуру, але чекає ще рішення ГПУ.

"Я не педалюю це питання, чи буде це при цьому генпрокурорі чи при наступному... Я не поспішаю в цьому питанні", - зазначив Голомша.

Він сказав, що до нього надходить дуже багато звернень із проханням повернутись в ГПУ на роботу.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура має намір оскаржити відновлення Голомші на посаді першого заступника генпрокурора

В жовтні 2014 року Генеральний прокурор Віталій Ярема звільнив Голомшу з посади в порядку виконання закону про люстрацію.

Тоді Голомша заявив, що не бачить себе в політиці.