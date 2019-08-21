Генпрокуратура намерена обжаловать восстановление Голомши в должности первого замгенпрокурора

Генеральная прокуратура намерена обжаловать решение Окружного административного суда Киева, который восстановил в должности первого заместителя генерального прокурора Николая Голомшу, уволенного в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Генпрокуратуры.



"Решение будет обжаловано", - сказал он.



Жалоба будет подана в киевский апелляционный админсуд.



При этом, как сообщил собеседник, вероятнее всего судьба Голомши будет зависеть уже от нового генпрокурора.



Как сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя генерального прокурора Николая Голомшу, уволенного в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации).

В октябре 2014 года Генеральный прокурор Виталий Ярема уволил Николая Голомшу с должности первого заместителя Генерального прокурора в порядке выполнения закона о люстрации.

Тогда Голомша заявил, что не видит себя в политике.



Тем временем Голомша еще не решил, вернется ли в ГПУ на работу.