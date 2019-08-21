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21 августа 2019, среда, 13:36 82
Силовые структуры 2019-08-21T13:38:00+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура намерена обжаловать восстановление Голомши в должности первого замгенпрокурора

Генпрокуратура намерена обжаловать восстановление Голомши в должности первого замгенпрокурора

Николай Голомша. Фото: facebook.com/Микола-Голомша
Николай Голомша. Фото: facebook.com/Микола-Голомша

Генеральная прокуратура намерена обжаловать решение Окружного административного суда Киева, который восстановил в должности первого заместителя генерального прокурора Николая Голомшу, уволенного в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Генпрокуратуры.

"Решение будет обжаловано", - сказал он.

Жалоба будет подана в киевский апелляционный админсуд.

При этом, как сообщил собеседник, вероятнее всего судьба Голомши будет зависеть уже от нового генпрокурора.

Как сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя генерального прокурора Николая Голомшу, уволенного в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации).

В октябре 2014 года Генеральный прокурор Виталий Ярема уволил Николая Голомшу с должности первого заместителя Генерального прокурора в порядке выполнения закона о люстрации.

Тогда Голомша заявил, что не видит себя в политике.

Тем временем Голомша еще не решил, вернется ли в ГПУ на работу

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