Генпрокуратура намерена обжаловать восстановление Голомши в должности первого замгенпрокурора

Генеральная прокуратура намерена обжаловать решение Окружного административного суда Киева, который восстановил в должности первого заместителя генерального прокурора Николая Голомшу, уволенного в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации).Об этом Українським Новинам сообщил представитель Генпрокуратуры."Решение будет обжаловано", - сказал он.Жалоба будет подана в киевский апелляционный админсуд.При этом, как сообщил собеседник, вероятнее всего судьба Голомши будет зависеть уже от нового генпрокурора.Как сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя генерального прокурора Николая Голомшу, уволенного в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации).\r\nВ октябре 2014 года Генеральный прокурор Виталий Ярема уволил Николая Голомшу с должности первого заместителя Генерального прокурора в порядке выполнения закона о люстрации.\r\nТогда Голомша заявил, что не видит себя в политике.Тем временем Голомша еще не решил, вернется ли в ГПУ на работу.