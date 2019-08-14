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14 серпня 2019, середа, 14:35 31
Судова влада 2019-08-14T14:47:01+03:00
Українські Новини
Суд відновив першого заступника генпрокурора Голомшу, звільненого за люстрацією

Суд відновив першого заступника генпрокурора Голомшу, звільненого за люстрацією

Микола Голомша. Фото: facebook.com/Микола-Голомша
Микола Голомша. Фото: facebook.com/Микола-Голомша

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді першого заступника генерального прокурора Миколу Голомшу, звільненого в порядку виконання закону "Про очищення влади" (люстрацію).

Про це сказано в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши справу за позовом Миколи Голомші до Генпрокуратури, постановив - визнати протиправним та скасувати наказ ГПУ про його звільнення з посади першого заступника Генерального прокурора України і постановив поновити Миколу Голомшу в посаді", - сказано в ньому.

На думку суду, при проведенні люстрації має бути дотримано індивідуальний характер такої відповідальності, тобто вина чиновника повинна бути доведена в кожному конкретному випадку.

Водночас відповідачем - Генеральною прокуратурою не було надано доказів належності позивача до кола осіб, які своїми рішеннями, діями або бездіяльністю здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію влади екс-Президентом Віктором Януковичем.

Суд вважає, що позивача не може бути притягнута до відповідальності лише через один факт заняття ним посади.

Розгляд цієї справи тривав із листопада 2014 року і в квітні 2015 року року було зупинено до вирішення Конституційним Судом щодо відповідності Конституції норм закону про люстрацію.

В жовтні 2014 року Голомша був звільнений з посади заступника генерального прокурора в порядку люстрації.

Тоді Голомша заявив, що не бачить себе в політиці.

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