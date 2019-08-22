ВРП не дозволила заочний арешт екс-голови Вищого госпсуду Татькова

Вища рада правосуддя відмовилася надати Генеральній прокуратурі дозвіл на заочний арешт колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова.\r\nПро це сказав голова ВРП Володимир Говоруха, передають Українські Новини.\r\nВін оголосив рішення ради, згідно з яким клопотання про заочний арешт Татькова повернута в Генпрокуратуру.\r\nПрокурор просив ВРП схвалити це клопотання, оскільки без дозволу ради неможливо заочно заарештувати суддю, і, відповідно, екстрадувати його з Австрії.\r\nАдвокат Татькова Павло Попков, в свою чергу, просив ВРП відмовити у клопотанні правоохоронців.\r\nЗа його словами, екс-голова Вищого госпсуду не ховається в Австрії, а з 2016 року перебуває там на лікуванні.\r\nАдвокат зазначив, що в 2018 році суддя переніс 2 операції, йому заборонено користуватися повітряним транспортом і він не може прибути в Україну.\r\nЗахисник наголосив, що Татьков в рамках міжнародно-правової допомоги співпрацює з українським слідством, але не визнає свою провину в інкримінованих злочинах.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що Татькова спробують заочно засудити в разі відмови Австрії в його екстрадиції.\r\nТим часом на родичів і друзів екс-голови Вищого госпсуду записано сотні об'єктів в Україні і десятки в Іспанії.\r\nРаніше Генпрокуратура висунула нові підозри екс-голові Вищого госпсуду Татькову, але процедура екстрадиції ускладнилася.