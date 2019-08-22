ВРП не дозволила заочний арешт екс-голови Вищого госпсуду Татькова

Вища рада правосуддя відмовилася надати Генеральній прокуратурі дозвіл на заочний арешт колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Про це сказав голова ВРП Володимир Говоруха, передають Українські Новини.

Він оголосив рішення ради, згідно з яким клопотання про заочний арешт Татькова повернута в Генпрокуратуру.

Прокурор просив ВРП схвалити це клопотання, оскільки без дозволу ради неможливо заочно заарештувати суддю, і, відповідно, екстрадувати його з Австрії.

Адвокат Татькова Павло Попков, в свою чергу, просив ВРП відмовити у клопотанні правоохоронців.

За його словами, екс-голова Вищого госпсуду не ховається в Австрії, а з 2016 року перебуває там на лікуванні.

Адвокат зазначив, що в 2018 році суддя переніс 2 операції, йому заборонено користуватися повітряним транспортом і він не може прибути в Україну.

Захисник наголосив, що Татьков в рамках міжнародно-правової допомоги співпрацює з українським слідством, але не визнає свою провину в інкримінованих злочинах.

Як повідомляли Українські Новини, начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що Татькова спробують заочно засудити в разі відмови Австрії в його екстрадиції.

Тим часом на родичів і друзів екс-голови Вищого госпсуду записано сотні об'єктів в Україні і десятки в Іспанії.

Раніше Генпрокуратура висунула нові підозри екс-голові Вищого госпсуду Татькову, але процедура екстрадиції ускладнилася.