підписатися на розсилку
25 25.35
27.6 28.35
˟
22 серпня 2019, четвер, 17:10 22
Судова влада 2019-08-22T19:15:02+03:00
Українські Новини
ВРП не дозволила заочний арешт екс-голови Вищого госпсуду Татькова

ВРП не дозволила заочний арешт екс-голови Вищого госпсуду Татькова

Віктор Татьков. Фото: arbitr.gov.ua
Віктор Татьков. Фото: arbitr.gov.ua

Вища рада правосуддя відмовилася надати Генеральній прокуратурі дозвіл на заочний арешт колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Про це сказав голова ВРП Володимир Говоруха, передають Українські Новини.

Він оголосив рішення ради, згідно з яким клопотання про заочний арешт Татькова повернута в Генпрокуратуру.

Прокурор просив ВРП схвалити це клопотання, оскільки без дозволу ради неможливо заочно заарештувати суддю, і, відповідно, екстрадувати його з Австрії.

Адвокат Татькова Павло Попков, в свою чергу, просив ВРП відмовити у клопотанні правоохоронців.

За його словами, екс-голова Вищого госпсуду не ховається в Австрії, а з 2016 року перебуває там на лікуванні.

Адвокат зазначив, що в 2018 році суддя переніс 2 операції, йому заборонено користуватися повітряним транспортом і він не може прибути в Україну.

Захисник наголосив, що Татьков в рамках міжнародно-правової допомоги співпрацює з українським слідством, але не визнає свою провину в інкримінованих злочинах.

Як повідомляли Українські Новини, начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що Татькова спробують заочно засудити в разі відмови Австрії в його екстрадиції.

Тим часом на родичів і друзів екс-голови Вищого госпсуду записано сотні об'єктів в Україні і десятки в Іспанії.

Раніше Генпрокуратура висунула нові підозри екс-голові Вищого госпсуду Татькову, але процедура екстрадиції ускладнилася.

Більше новин про: Генпрокуратура Віктор Татьков ВРП

Архів
Новини
До Дня знань в Дніпровському районі буде відкрито "розумну" школу, - Кличко 19:20
Більшовик в будьонівці
СБУ жорстко розкритикували через плакат з синім більшовиком 19:04
Різатдінова і Онищенко з сином. Фото: Країна
Гімнастка Різатдінова розлучилася зі скандальним Онищенком 18:51
Посилення цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до зупинки Слов'янської ТЕС, - керівництво "Донбасенерго" 18:23
Мер польського міста Гдиня Войцех Щурек засудив ксенофобські оголошення місцевого ресторану. Фото: Onet.
Мер польської Гдині встав на захист українців і після ксенофобського скандалу пішов пообідати в український ресторан 18:01
більше новин
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Долар знову різко обвалився: курс валют на 22 серпня 10:15
Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського, – екс-голова НКРЕКП 20:42
Для того, щоб зупинити рейдерство, треба зробити його нецікавим для самих рейдерів, - Олексій Кулагін 10:13
більше новин
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Штрафи для "євробляхерів" відстрочать ще на три місяці, - Рябошапка 16:20
Вода і водовідведення можуть подорожчати для киян: "Київводоканал" хоче підвищити тариф 09:15
Мінімальний продуктовий набір знизився в липні на 2,9% або на 52 гривні 10:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok