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21 августа 2019, среда, 13:01 71
Судебная власть 2019-08-21T13:21:14+03:00
Українські Новини
ГПУ просит ВСП разрешить задержание и арест экс-главы Высшего хозсуда Татькова

ГПУ просит ВСП разрешить задержание и арест экс-главы Высшего хозсуда Татькова

Виктор Татьков. Фото: arbitr.gov.ua
Виктор Татьков. Фото: arbitr.gov.ua

Генеральная прокуратура просит Высший совета правосудия (ВСП) разрешить задержание и арест бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра судебной власти, передают Українськi Новини.

"22 августа 2019 Высший совет правосудия рассмотрит представление заместителя генерального прокурора о даче согласия на содержание под стражей судьи Высшего хозяйственного суда Украины Татькова Виктора Ивановича", - сказано в нем.

Заседание назначено на 10:00.

Как сообщали Українськi Новини, начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что экс-главу Высшего хозсуда Татькова попытаются осудить заочно в случае отказа Австрии в его экстрадиции.

На родственников и друзей экс-главы Высшего хозсуда записано сотни объектов в Украине и десятки в Испании.Судья Виктор Татьков - один из символов судебной системы времен Виктора Януковича. 

Ранее ГПУ выдвинула новые подозрения экс-главе Высшего хозсуда Татькову, но процедура экстрадиции усложнилась.

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