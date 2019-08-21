ГПУ просит ВСП разрешить задержание и арест экс-главы Высшего хозсуда Татькова

Генеральная прокуратура просит Высший совета правосудия (ВСП) разрешить задержание и арест бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра судебной власти, передают Українськi Новини.\r\n"22 августа 2019 Высший совет правосудия рассмотрит представление заместителя генерального прокурора о даче согласия на содержание под стражей судьи Высшего хозяйственного суда Украины Татькова Виктора Ивановича", - сказано в нем.\r\nЗаседание назначено на 10:00.\r\nКак сообщали Українськi Новини, начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что экс-главу Высшего хозсуда Татькова попытаются осудить заочно в случае отказа Австрии в его экстрадиции.\r\nНа родственников и друзей экс-главы Высшего хозсуда записано сотни объектов в Украине и десятки в Испании.Судья Виктор Татьков - один из символов судебной системы времен Виктора Януковича. \r\nРанее ГПУ выдвинула новые подозрения экс-главе Высшего хозсуда Татькову, но процедура экстрадиции усложнилась.