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22 серпня 2019, четвер, 15:17 14
Силові структури 2019-08-22T16:15:02+03:00
Українські Новини
Прикордонники вилучили у двох китайців 50 кг бурштину, захованого в подушках в аеропорту "Бориспіль"

Прикордонники вилучили у двох китайців 50 кг бурштину, захованого в подушках в аеропорту "Бориспіль"

Прикордонники вилучили у двох громадян Китаю 50 кг бурштину, які вони заховали в своїх подушках, в аеропорту "Бориспіль".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби, передають Українські Новини.

Бурштин зберігався в чотирьох валізах.

Громадяни Китаю прямували в Пекін, проте не вказали, що везуть такий товар. До того ж "сонячний камінь" іноземці замаскували під звичайні подушки.

За даним фактом будуть складені адмінпротоколи. Проводяться заходи щодо встановлення суми оцінки товару.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський закликає піти у відставку начальника Головного управління Національної поліції у Житомирській області В'ячеслава Печененко через неможливість подолати нелегальний видобуток бурштину.

Після робочої поїздки Президента Володимира Зеленського в Житомирську область прокуратора відкрила кримінальне провадження за фактом можливої причетності правоохоронців до незаконного видобутку бурштину в Житомирській області.

Також під Рівним дві сотні "янтарщикІв" у балаклаві побили поліцейські авто.
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