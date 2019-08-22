Прикордонники вилучили у двох китайців 50 кг бурштину, захованого в подушках в аеропорту "Бориспіль"

Прикордонники вилучили у двох громадян Китаю 50 кг бурштину, які вони заховали в своїх подушках, в аеропорту "Бориспіль".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби, передають Українські Новини.



Бурштин зберігався в чотирьох валізах.



Громадяни Китаю прямували в Пекін, проте не вказали, що везуть такий товар. До того ж "сонячний камінь" іноземці замаскували під звичайні подушки.



За даним фактом будуть складені адмінпротоколи. Проводяться заходи щодо встановлення суми оцінки товару.



Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський закликає піти у відставку начальника Головного управління Національної поліції у Житомирській області В'ячеслава Печененко через неможливість подолати нелегальний видобуток бурштину.



Після робочої поїздки Президента Володимира Зеленського в Житомирську область прокуратора відкрила кримінальне провадження за фактом можливої причетності правоохоронців до незаконного видобутку бурштину в Житомирській області.



Також під Рівним дві сотні "янтарщикІв" у балаклаві побили поліцейські авто.