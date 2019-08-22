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22 серпня 2019, четвер, 14:55 18
Життя 2019-08-22T17:00:03+03:00
Українські Новини
Короткочасні дощі і сильна спека: якою буде погода у День прапора України

Короткочасні дощі і сильна спека: якою буде погода у День прапора України

Кіт. Фото: Портал Акцент
Кіт. Фото: Портал Акцент

23 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві без істотних опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +30...+32 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +27...+33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +30...+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33 градуси.

У Ялті без опадів, температура вночі +18...+20 градусів, вдень +31...+33 градуси.

22 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, антициклон і циклоничнисть протистоять: синоптик попередила про сильний вітер і 35-градусну спеку.

Раніше синоптики спрогнозували погоду до жовтня.

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