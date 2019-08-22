Короткочасні дощі і сильна спека: якою буде погода у День прапора України

Зниклий раніше безвісти співробітник консульства Британії звинувачується в залученні до проституції 16:51

Не оцінили жарт: Власник похоронного бюро в Черкасах оголосив про знижки для євреїв і отримав кримінальну справу 16:49

Експерт з "Слідство ведуть екстрасенси" відмовився від мандата "Слуги народу" і замість нього до парламенту пройде Хоменко з "Кварталу 95" 16:39

У Кремлі підтвердили контакти з обміну полоненими з Україною 16:23