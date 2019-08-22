Короткочасні дощі і сильна спека: якою буде погода у День прапора України

23 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+28 градусів.\r\nУ Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +18...+23 градуси.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nУ Сваляві без істотних опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +30...+32 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +27...+33 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 7-12 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +30...+35 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33 градуси.\r\nУ Ялті без опадів, температура вночі +18...+20 градусів, вдень +31...+33 градуси.\r\n22 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, антициклон і циклоничнисть протистоять: синоптик попередила про сильний вітер і 35-градусну спеку.\r\nРаніше синоптики спрогнозували погоду до жовтня.