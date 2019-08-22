Безглуздий набір букв: у російському МЗС розкритикували заяву Зеленського про повернення РФ до G7

Міністр закордонних справ Росії Марія Захарова назвала заяву Президента України Володимира Зеленського про повернення Росії в G7 безглуздим набором літер. Про це йдеться в повідомленні Захарової в Facebook .

"Шановний пане президент України, Вам підсунули безглуздий набір літер... держава не може "знову зайняти своє місце в порядку дипломатії", - написала Захарова.

Так, Захарова заявила, що фраза "Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії" сформульована неграмотно, тому що Росію G7 обговорює регулярно.

"Тепер про сигнали. Їх чекають від Вас. І не в соцмережах, а в реальності. Буду вас по-братськи періодично консультувати, поки ви не укомплектували МЗС України", - зазначила Захарова.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов.

Проте раніше Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7.